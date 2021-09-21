Журналисты должны помнить о стандартах, а власть - о законе, - Новгородцев о свободе слова

Украина занимает 97-е место в рейтинге свободы слова среди всех стран. В схеме свободы слова журналисты должны помнить о стандартах, а украинская власть о соблюдении законов. Об этом заявил международный обозреватель и легендарный радиоведущий Сева Новгородцев в эфире телеканала "Перший Незалежний".

Новгородцев, фото с открытых источников

По словам Новгородцева, свобода слова в СМИ по международным стандартам — это полное отсутствие позиции у журналистов.

"Свобода слова, с моей точки зрения, напоминает железную дорогу: есть две колеи, железные колеса — поезжай с какой угодно скоростью, но в сторону даже не думай двигаться ни туда ни сюда, потому что все это сойдет с рельс. Что такое, скажем, в понятии английском или BBC или вообще даже профессиональном, что такое свобода слова? Журналист не имеет никакой позиции, не должен иметь никакой позиции, ни личной, ли общественной. Он — некое средоточие серединности, он должен своей аудитории, читателям и зрителям показывать все стороны этой проблемы с тем, чтобы они решили сами, что им с этой проблемой делать", — отмечает легендарный радиоведущий.

В ходе беседы ведущая напомнила, что, по данным международной организации "Репортеры без границ", сегодня Украина занимает 97-е место в рейтинге свободы слова среди всех стран. Она задалась вопросом, каким образом можно достучаться до украинской власти, чтобы изменить эту тенденцию закручивания гаек?



"Совершенно верно. Вы справедливо все это заметили. У того, что я сказал, есть вторая половина, а именно что в схеме свободы слова журналисты должны держаться определенной профессиональной колеи, не сходить с этих рельсов и помнить о своем профессиональном долге, а власти и правительство должны обеспечивать нормальный юридический и общественный климат для того, чтобы журналисты могли работать", — заявил Сева Новгородцев.

Также он считает, на сегодняшний день украинская власть уже понимает, что ее действия в отношении некоторых СМИ вышли из нормальной концепции отношений с медиа.

"Всякие перекосы вызывают болезненные реакции и очень плохие последствия для страны. Поэтому то, что произошло с тремя каналами, то, что происходит со "Страной.ua", — это, конечно, перекос. И я думаю, что на сегодняшний день наверху уже, в общем, это понимают, потому что это не влезает в концепцию отношений медиа и власти по-европейски. Это, знаете, как в браке, у каждой стороны есть свои обязанности и свои права. Поэтому если журналисты будут выполнять свою функцию, то и правительство должно выполнять свою. Думаю, что в дело вмешаются какие-нибудь юридические европейские структуры, потому что так продолжаться долго не может", — подытожил международный обозреватель.

французские сенаторы выполнили обещание , данное Медведчуку, и подняли вопрос о незаконных действиях власти в Сенате.

Натали Гуле отметила, что меры, принятые украинской властью, ставят под угрозу свободу слова в стране.

Напомним, ранее издание "Комментарии" сообщало о том, что

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