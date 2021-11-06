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Порошенко заинтриговал: решение о своем выдвижении в президенты будет принимать не он

Пятый президент еще не решил, пойдет ли в президенты

сегодня, 07:35
Автор:

Кравцев Сергей
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Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" на сегодняшний день еще не принял решение о выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах президента Украины. Говорит, что такое решение примет только в том случае, если так решит украинский народ. Как информирует издание "Комментарии", об этом политик заявил в эфире "Свободы слова Савика Шустера" на ТРК "Украина".

Порошенко заинтриговал: решение о своем выдвижении в президенты будет принимать не он

Петр Порошенко. Фото: Украинская правда

Петр Порошенко признался, что его не могут не радовать результаты совершенно разных социологический компаний. Они показывают, что разрыв между ним и нынешним главой украинского государства Владимиром Зеленским сократился до 10%, хотя еще 2 года назад он был огромен. Все же помнят те 75% у Зеленского и 25% — у противоположной стороны.

По словам пятого президента, главное, что показываю опросы – это то, что люди сняли розовые очки и сменили надежду, которую имели в 2019-м году, на разочарование. У большинства украинцев уже нет надежды, связанной с Зеленским.

Отвечая на вопрос, может ли Петр Порошенко уже сейчас сказать, что будет участвовать в следующих президентских выборах политик отметил, что однозначного ответа на этот вопрос у него нет, потому что последнее слово будет не за ним, а за украинским народом. Если украинцы решат, что стоит выдвигать свою кандидатуру, то он так и сделает.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский назвал агентов Порошенко. Президент высказал уверенность, что в расследовании его связи с оффшорами не обошлось без вмешательства пятого президента. Зеленский выразил мнение, что в расследование не раскрыли ничего нового, закон он не нарушил.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=JaE4EnZXBRk
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