Железняк требует от Мельника отчета о перечисленных в бюджет налогах: что происходит

Народный депутат Украины Ярослав Железняк потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммах возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств. Действительно ли в ГФСУ возможны схемы, о которых говорит Железняк? Почему они возникают? Всё ли в порядке с самой системой налогообложения?

ГФСУ (фото из открытых источников)

Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы "Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что НДС в Украине остается самой "темной территорией", где с радостью пасутся сотрудники всех контролирующих органов, в юрисдикции которых находятся экономические преступления.

"Лояльные аудиторские проверки, возмещения, разблокировка налоговых накладных – это всё "доходные статьи", на которых годами зарабатывают сотрудники налоговой (как центрального аппарата, так и города). Не удивительно и совсем не исключено, что налоговая милиция придумала схему, описанную депутатом Железняком, по которой "возмещение" платится предприятием не в государственный бюджет, а на свой же спец счет. Откуда затем успешно возвращается обратно на счет предприятия (естественно, за минусом процента сотруднику налоговой, курирующему эту схему). Тем более, что такой орган как налоговая милиция уже стоит на грани расформирования. И старые сотрудники, кто во что горазд, "скирдуют" каждый свой "конверт" для прохождения конкурса в новый орган — Бюро экономической безопасности, который вберет в себя некоторую часть действующих сотрудников ГФС", – поясняет Андрей Гарнат.

По его словам, проблемы и схемы, которые рождаются и происходят уже не один год во взаимодействии фискальных органов и бизнеса, являются следствием неграмотной фискальной политики, проводимой в Украине целые десятилетия.

"Большинство предприятий в стране не в силах выполнить те правила, которые устанавливает действующий Налоговый кодекс. Они вынуждены прибегать к так называемой "минимизации" своих издержек, – говорит Андрей Гарнат. – А ведь достаточно провести кардинальную налоговую реформу, нормализовав налоговую нагрузку согласно экономической ситуации в стране. И в качестве компенсатора сократив при этом государственные расходы, что позволит выйти бизнесу их "тени" и за счет расширения налоговой базы, начать увеличивать поступления в бюджет".

Но пока, резюмирует эксперт, экономическая политика действующего правительства сводится к старому и неэффективному принципу: "Чтобы получать больше прибыли, корову нужно меньше кормить и больше доить".

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович считает данные от Железняка заслуживающими внимания. Но сомневаестя, что такие операции осуществляются массово.

"Мне интереснее было бы получить от налоговой другие цифры. А именно — какова сумма компенсаций, которые обязана выплатить налоговая по результатам судов по незаконной блокировке накладных? Да и вообще, какие суммы налоговая выплачивает, проиграв суды предпринимателям? Известно, что на сегодняшний день открыто более 1 300 000 уголовных дел. Ещё 300 000 возбуждается ежегодно как рычаг давления на бизнес", – отмечает Павел Себастьянович.

По его словам, кто-то из предпринимателей соглашается терпеть это вымогательство, а кто-то – сопротивляется и судится. Потому было бы интересно узнать результаты компенсаций, резюмирует эксперт.

Напомним, 13 мая 2021 года Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал представителей Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы относительно противодействия нелегального рынка алкогольной продукции и принял решение о неудовлетворительной работе органов по противодействию нелегальному рынку топлива.

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