Железняк требует от Мельника отчета о перечисленных в бюджет налогах: что происходит

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Ольга Чародий
Народный депутат Украины Ярослав Железняк потребовал от руководителя Государственной фискальной службы Украины Вадима Мельника предоставить отчет о перечисленных недобросовестными налогоплательщиками в государственный бюджет суммах возмещения финансового ущерба после закрытия против них уголовных производств. Действительно ли в ГФСУ возможны схемы, о которых говорит Железняк? Почему они возникают? Всё ли в порядке с самой системой налогообложения?
ГФСУ (фото из открытых источников)
Экономический эксперт, координатор гражданской инициативы
"Рух бізнесу України" Андрей Гарнат подчеркивает, что НДС в Украине
остается самой "темной территорией", где с радостью пасутся сотрудники всех
контролирующих органов, в юрисдикции которых находятся экономические
преступления.
По его словам, проблемы и схемы, которые рождаются и
происходят уже не один год во взаимодействии фискальных органов и бизнеса,
являются следствием неграмотной фискальной политики, проводимой в Украине целые
десятилетия.
Но пока, резюмирует эксперт, экономическая политика
действующего правительства сводится к старому и неэффективному принципу: "Чтобы
получать больше прибыли, корову нужно меньше кормить и больше доить".
Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель,
общественный деятель Павел Себастьянович считает данные от Железняка
заслуживающими внимания. Но сомневаестя, что такие операции осуществляются
массово.
По его словам, кто-то из предпринимателей соглашается терпеть
это вымогательство, а кто-то – сопротивляется и судится. Потому было бы
интересно узнать результаты компенсаций, резюмирует эксперт.
Напомним, 13 мая 2021 года Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал представителей Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы относительно противодействия нелегального рынка алкогольной продукции и принял решение о неудовлетворительной работе органов по противодействию нелегальному рынку топлива.
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