Гетманцев жестко раскритиковал работу ГФСУ и ГНСУ в сфере противодействия контрафакту алкоголя

В четверг, 13 мая 2021 года, Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал представителей Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы относительно противодействия нелегального рынка алкогольной продукции и принял решение о неудовлетворительной работе органов по противодействию нелегальному рынку топлива.

Даниил Гетманцев - фото из открытых источников

В след за топливным комитетом, по инициативе Даниила Гетманцева, члены Комитета заслушали отчеты представителей фискальной и налоговой служб о проделанной работе по пресечению незаконной деятельности на рынке производства и реализации спирта и алкогольной продукции.

Гетманцев напомнил, что правоохранительным ведомствам был передан список с адресами более чем 660 торговых точек, с признаками нелегальной реализации контрафактного алкоголя, 37 предприятий, производящих неучтенные спиртные напитки по заниженным ценам, ссылки на интернет-площадки, торгующие нелегальной водкой в тетрапаках, информацию о каналах поставки в Украину и местах продажи (в том числе и в официальных торговых сетях) поддельных акцизных марок. Однако результата, со слов Гетманцева, никакого.

"Что мешает вам провести проверки указанных объектов, установить на предприятиях по производству спирта и алкоголя круглосуточные посты и таким образом пресечь разлив левого алкоголя в вечерние и ночные смены? Почему до сих пор не закрыты те 660 торговых точек, которые торгуют контрафактным алкоголем? А ведь это только те, которые нами установлены. А ведь по данным Ассоциации легальных производителей алкоголя, таких точек в Украине более 8000?! Из-за действия нелегалов экономика Украины ежегодно теряет около 12 млрд грн. Это свидетельствует о том, что примерно 56% рынка алкогольной продукции находится в тени", — спросил Гетманцев у представителей фискальной и налоговой служб, проинформировав, что еще утром свободно купил в интернете тетрапак водки, а перед самым заседанием Комитета получил его курьером службы доставки.

Даниил Гетманцев предупредил, что Комитет не закроет глаза не бездействие ведомств. Если к следующему тематическому заседанию правоохранительные структуры не выполнят требований Комитета, народные депутаты будут добиваться отставки руководящего состава.

"У нас есть два выхода из этой ситуации. Заседание Комитета – не разовая акция. Через 3–4 недели мы снова встречаемся. И мы либо жмем друг другу руки и, удовлетворенные полученным результатом, идем работать дальше, либо мы ставим кадровые вопросы. Извините, но мы не будем брать на себя политическую ответственность за то, что кто-то не способен выполнить свой участок работы. Этот позор и стыд мы не будем терпеть. У вас нет вариантов докладывать о процессе. На нужен результат", — резюмировал Даниил Гетманцев.





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