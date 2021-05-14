Гетманцев жестко раскритиковал работу ГФСУ и ГНСУ в сфере противодействия контрафакту алкоголя

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Станислав Молчанов
В четверг, 13 мая 2021 года, Комитет Верховной рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики заслушал представителей Государственной фискальной службы и Государственной налоговой службы относительно противодействия нелегального рынка алкогольной продукции и принял решение о неудовлетворительной работе органов по противодействию нелегальному рынку топлива.
Даниил Гетманцев - фото из открытых источников
В след за топливным комитетом, по инициативе Даниила Гетманцева, члены Комитета заслушали отчеты представителей фискальной и налоговой служб о проделанной работе по пресечению незаконной деятельности на рынке производства и реализации спирта и алкогольной продукции.
Гетманцев напомнил, что правоохранительным ведомствам был передан список с адресами более чем 660 торговых точек, с признаками нелегальной реализации контрафактного алкоголя, 37 предприятий, производящих неучтенные спиртные напитки по заниженным ценам, ссылки на интернет-площадки, торгующие нелегальной водкой в тетрапаках, информацию о каналах поставки в Украину и местах продажи (в том числе и в официальных торговых сетях) поддельных акцизных марок. Однако результата, со слов Гетманцева, никакого.
Даниил Гетманцев предупредил, что Комитет не закроет глаза не бездействие ведомств. Если к следующему тематическому заседанию правоохранительные структуры не выполнят требований Комитета, народные депутаты будут добиваться отставки руководящего состава.
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