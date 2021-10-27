Железняк рассказал, будет ли у него политический проект с Разумковым

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не видит общего политического будущего с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как информирует издание "Комментарии", об этом парламентарий заявил в интервью "Українським Новинам".

Ярослав Железняк. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк отметил, он не может подтвердить, что вместе с Дмитрием Разумковым работает над созданием нового политического проекта. При этом нардеп не стал отрицать информацию о том, что находится в хороших дружеских отношениях с бывшим главой Верховной Рады. Но политическое будущее они при встрече не обсуждали.

Железняк добавил, что он продолжает работать в команде "Голоса" и не собирается менять свои политические предпочтения.

Ранее ряд СМИ обнародовали инсайдерскую информацию о том, что вскоре Разумков в союзе с Железняком может представить новый политический проект, который будет создан с прицелом на ближайшие парламентские выборы.

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