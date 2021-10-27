logo

BTC/USD

59021.50

ETH/USD

4002.66

LTC/USD

183.95

USD/UAH

26.65

EUR/UAH

30.85

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Железняк рассказал, будет ли у него политический проект с Разумковым
commentss НОВОСТИ Все новости

Железняк рассказал, будет ли у него политический проект с Разумковым

Ярослав Железняк отрицает возможность общего политического проекта с бывшим председателем Дмитрием Разумковым

сегодня, 18:08
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

Глава фракции "Голос" Ярослав Железняк не видит общего политического будущего с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Как информирует издание "Комментарии", об этом парламентарий заявил в интервью "Українським Новинам".

Железняк рассказал, будет ли у него политический проект с Разумковым

Ярослав Железняк. Фото из открытых источников

Ярослав Железняк отметил, он не может подтвердить, что вместе с Дмитрием Разумковым работает над созданием нового политического проекта. При этом нардеп не стал отрицать информацию о том, что находится в хороших дружеских отношениях с бывшим главой Верховной Рады. Но политическое будущее они при встрече не обсуждали. 

Железняк добавил, что он продолжает работать в команде "Голоса" и не собирается менять свои политические предпочтения. 

Ранее ряд СМИ обнародовали инсайдерскую информацию о том, что вскоре Разумков в союзе с Железняком может представить новый политический проект, который будет создан с прицелом на ближайшие парламентские выборы.

Читайте также на портале "Комментарии" — 7 октября Дмитрий Разумков покинул пост главы Верховной Рады. У молодого политика налась новая странице в жизни, которая ознаменовалась стремительным ростом поддержки среди украинцев. Так, социологические опросы показали, что Разумков уже претендует оказаться в первой пятерке самых перспективных политиков и претендентов на президентский пост. С ростом рейтинга у Разумкова отминусовался рейтинг и у главы государства Владимира Зеленского. Эксперты в эксклюзивном интервью изданию "Комментарии" рассказали, кто стоит за перспективным политиком, и пора ли Зеленскому уже кусать локти.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ukranews.com/news/810157-zheleznyak-otritsaet-chto-u-nego-budet-politicheskij-proekt-s-razumkovym
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!