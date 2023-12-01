"Жду комплексных решений": Зеленский требует изменений в процессах мобилизации

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сфера мобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. Как передает портал "Комментарии", это Зеленский отметил в ежедневном вечернем видеообращении.

Зеленский снова говорил о мобилизации. Фото из открытых источников

Глава государства рассказал, что Ставка анализирует все возможные сценарии дальнейшего поведения РФ, поэтому должен быть украинский сценарий на 2024-й год.

В частности, отметил президент, должны быть разработаны "конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты".

"Именно под такую конкретику должно быть рассчитано все, что необходимо нашему государству, нашим бригадам. В частности, это касается и вопросов мобилизации", – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что в сфере мобилизации необходимы изменения, что понимают все в Украине.

"И этот вопрос не просто о количестве тех, кто может быть мобилизован. Это вопрос о сроках – и для каждого, кто сейчас в армии, для демобилизации, и для тех, кто придет в армию. И это вопрос об условиях. Это комплексные вещи, которые должны разрабатывать военное руководство и Министерство обороны и которые должны быть представлены Ставке для утверждения. Сегодня были некоторые предложения – я жду комплексных решений", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против. Журналисты не приводят четкой цитаты главы государства, но передают его слова так: "Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев не готовы, считая это "опасным и бессмысленным".

