"Жду комплексных решений": Зеленский требует изменений в процессах мобилизации

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Марьян Ощановский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сфера мобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. Как передает портал "Комментарии", это Зеленский отметил в ежедневном вечернем видеообращении.
Зеленский снова говорил о мобилизации. Фото из открытых источников
Глава государства рассказал, что Ставка анализирует все возможные сценарии дальнейшего поведения РФ, поэтому должен быть украинский сценарий на 2024-й год.
В частности, отметил президент, должны быть разработаны "конкретные операции с вполне конкретным обоснованием, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты".
Президент отметил, что в сфере мобилизации необходимы изменения, что понимают все в Украине.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против. Журналисты не приводят четкой цитаты главы государства, но передают его слова так: "Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев не готовы, считая это "опасным и бессмысленным".
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