Зеленскому поставили жесткие условия по российской агентуре: три требования активистов

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Станислав Молчанов
Перед Офисом Президента перед началом заседания СНБО собрались представители политических сил и общественных организаций. Об этом сообщает Апостроф.
Акция "Три удара по российской агентуре". Фото: источник
Активисты назвали акцию "Три удара по российской агентуре" и озвучили три требования к Президенту.
Первый удар — информационный: завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов. В частности, речь идет о сайтах "Страна" и "Вести", а также телеканал "Наш".
Второй удар — кадровый: провести расследование деятельности российской агентуры, которая умело оказалась в высших эшелонах власти. Среди них — Андрей Портнов, известный под псевдонимом "Казбек", который согласно расследованию "Миротворца" выполнял и продолжает выполнять задачи российских спецслужб, а также его окружение, которое "оказывает влияние на органы следствия и на судебную систему в интересах иностранных агентов".
Третий удар — финансовый: взять под управление власте рынок "Столичный", который не платит налоги, зато — собирает "черную кассу", которой финансируются криминальные группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского.
Митингующие передали Президенту Украины, Секретарю СНБО и главе СБУ письма с перечнем физических и юридических лиц, причастных к финансированию терроризма, и против которых необходимо ввести санкции.
Среди участников акции — активисты "Правого сектора", ВО "Свобода", "Нацкорпусу", "Общества будущего", С14, "Национального сопротивления", "Традиции и порядка", УНА-УНСО, "Неизвестного патриота", ВО "Тризуб" .
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