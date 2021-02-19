Зеленскому поставили жесткие условия по российской агентуре: три требования активистов

Перед Офисом Президента перед началом заседания СНБО собрались представители политических сил и общественных организаций. Об этом сообщает Апостроф.

Акция "Три удара по российской агентуре". Фото: источник

Активисты назвали акцию "Три удара по российской агентуре" и озвучили три требования к Президенту.

Первый удар — информационный: завершить ликвидацию пророссийских пропагандистских ресурсов. В частности, речь идет о сайтах "Страна" и "Вести", а также телеканал "Наш".

Второй удар — кадровый: провести расследование деятельности российской агентуры, которая умело оказалась в высших эшелонах власти. Среди них — Андрей Портнов, известный под псевдонимом "Казбек", который согласно расследованию "Миротворца" выполнял и продолжает выполнять задачи российских спецслужб, а также его окружение, которое "оказывает влияние на органы следствия и на судебную систему в интересах иностранных агентов".

Третий удар — финансовый: взять под управление власте рынок "Столичный", который не платит налоги, зато — собирает "черную кассу", которой финансируются криминальные группировки Юрия Иванющенко и Армена Горловского.

Митингующие передали Президенту Украины, Секретарю СНБО и главе СБУ письма с перечнем физических и юридических лиц, причастных к финансированию терроризма, и против которых необходимо ввести санкции.

Среди участников акции — активисты "Правого сектора", ВО "Свобода", "Нацкорпусу", "Общества будущего", С14, "Национального сопротивления", "Традиции и порядка", УНА-УНСО, "Неизвестного патриота", ВО "Тризуб" .







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© Comments.ua Указанных людей и организации Вашингтон считает частью российской сети влияния.Источник: https://politics.comments.ua/ua/news/foreign-policy/ssha-vveli-sankcii-proti-dubinskogo-i-onischenko-cherez-vtruchannya-u-vibori-669473.html © Comments.ua

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