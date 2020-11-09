Зеленскому нужно прислушаться к Медведчуку и перезапустить парламент – Землянский

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Станислав Молчанов
Председатель политсовета
партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук требует от
Зеленского перевыборов парламента, так как считает это единственным выходом из
сложившегося политического кризиса. По мнению политика, поражение "слуг народа"
на местных выборах ставит под вопрос возможность существования Верховной Рады в
нынешнем составе, где большинство депутатских мест сохраняются за партией,
которой украинцы высказали полное недоверие на выборах. Об этом заявил аналитик
и политический эксперт Валентин Землянский, передает "Голос. Юа".
Эксперт отметил,
что в свое время Зеленский распустил парламент, апеллируя точно такими же
аргументами.
Также он добавил,
что сейчас с этой же резонной мотивацией выступает оппозиция, в частности
партия Виктора Медведчука "Оппозиционная платформа – За жизнь" и,
вероятно, этот весомый аргумент таки склонит действующего президента к
перевыборам.
Напомним,
председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа –
За жизнь" Виктор
Медведчук заявил, что на местных выборах украинцы отдали свой голос
оппозиционной партии, а это значит, что люди категорически не довольны
существующей властью и ее действиями.
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