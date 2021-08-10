Зеленскому не доверяют 61%, – данные Центра Разумкова

Нынешняя власть, представляющая "Слугу народа", еще не потеряла доверие со стороны украинцев. По крайней мере, если сравнивать с политиками старой формации. Так президент Украины Владимир Зеленский и глава Верховной Рады Дмитрий Разумков имеют больше всего доверия среди украинцев. Как передает издание "Комментарии", об этом свидетельствуют данные Центра Разумкова, который провел опрос респондентов с 29 июля по 4 августа.

Владимир Зеленский. Фото: Офис президента Украины

Социологи подчеркивают, что абсолютно ко всем политикам, чиновникам, государственным служащим украинцы выражают недоверие чаще, чем доверие, то есть, какая бы фамилия не звучала, к ней относятся с подозрением. Вот только несколько чаще, по сравнению с другими политиками, доверие выражается к главе государства Зеленскому. Ему доверяет 33% опрошенных. Однако не доверяет 61%. Дмитрию Разумкову доверяют 32% и 49% не доверяют.

Если же говорить о тех политиках, которым больше всего не доверяют наши соотечественники, то безоговорочным лидером есть одиозный политик, лидер "ОПЗЖ" Виктор Медведчук, ему не доверяют 78% и лишь 12% доверяют. На втором месте идёт пятый президент Украины Петр Порошенко с соответственно 75% и 18%. На третьей позиции еще один представитель "ОПЗЖ" Вадим Рабинович, ему не доверяют 74% и лишь 14% доверяют. На четвёртом месте расположился бывший глава МВД Арсен Аваков. За ним идет Юрий Бойко и Юлия Тимошенко. Исходя из аналитики самый лучший баланс доверия-недоверия у президента и спикера парламента. Также позитивный этот показатель у недавно назначенного министра внутренних дел Дениса Монастырского. Вот только его знает меньше половины опрошенных.

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