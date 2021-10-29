Зеленский заявил о восстановлении научного флота Украины: сколько судов закупят

Глава нашей страны озвучил намерения в срок за 5-10 лет восстановить собственную научно-исследовательскую флотилию. Это свое важное решение Владимир Зеленский обнародовал во время заседания Конгресса местных и региональных властей, которое проходит в Одессе. Об этом сообщает УНИАН.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

По словам президента, сейчас наше государство приступило к восстановлению своей научной флотилии. Именно по этой причине это собрание проходит в этом городе, на морском вокзале. Сейчас отечественные исследователи, украинская станция "Академик Вернадский" получат от государства ледокол "Джеймс Кларк Росс". Пока он так называется, но он куплен Украиной.

Наша страна "возвращается в Мировой океан", который позволяет изучать его ресурсы, а также на равных заявить о себе в глобальных мировых исследованиях.

Именно здесь регистрируется больше всего открытий во времена нашего времени. Чтобы занять достойную нишу, страна должна строить свои суда и покупать их, потому что пока они у нас не строятся, — отметил украинский глава.

Президент поставил задачу министру образования и науки Сергею Шкарлетту по поводу создания программы восстановления национальной научной флотилии на эти ближайшие 5-10 лет.

Президент ставит серьезную задачу — 36 научных кораблей, из них 12- это океанские ледоколы. В 1991 году сколько кораблей было в составе научной флотилии. Когда он стал руководителем страны – их осталось нуль. За три десятилетия в нашей стране была потеряна научная флотилия.

Владимир Зеленский предложил участникам региональной элиты страны присоединиться к созданию этой важной программы. И резюмировал, что все намерения будут воплощены в жизнь.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский призвал украинцев включить мозг и вакцинироваться .

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!