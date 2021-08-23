Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве: блеф или реальные намерения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из украинских каналов рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете Министров Украины. Это блеф или реальные намерения? Когда, кто и почему может уйти? Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает, что это точно не блеф. И что Кабмин ждут перемены.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

"Зеленскому надо как-то сбалансировать рейтинг, выпустить пар, удовлетворить "хотелки" наших западных партнеров. К кому, я так понимаю, у Зеленского пока нет претензий, это к министру инфраструктуры Александру Курбакову, министру охраны здоровья Виктору Ляшко, министру развития громад и территорий Украины Алексею Чернышеву, министру культуры и информационной политики Александру Ткаченко. Остальные – под вопросом. К примеру, уйти могут министр обороны Андрей Таран, глава Минюста Денис Малюська. Возможно, поменяют также кого-то из вице-премьеров", – прогнозирует Руслан Бизяев.

По его мнению, как минимум, три кадровых изменения будут в первой половине осени. А потом, возможноу, уберут и премьера Дениса Шмыгаля. Или под новый локдаун, или под повышение тарифов. Тем самым сделают "крайним" весь Кабмин.

"Многое станет ясно после визита Зеленского в Вашингтон, где, возможно, будут высказаны кадровые "хотелки" американцев, в том числе по премьеру, по Нафтогазу", – считает Руслан Бизяев.

Политический и экономический эксперт Growford Institute Валерий Клочок считает, что своим заявлением президент хотел показать: он держит руку на пульсе, контролирует кадровые вопросы, в том числе в Кабмине.



"Что является абсолютно антиконституционным, – подчеркивает эксперт. – Впрочем, в понимании президента, именно таким способом он может контролировать процессы в государстве. Зеленский пытается показаться классным парнем, которые умеет всё видеть и контролировать. Ну, а менеджеры, а не политики (на чем он акцентирует) на своих постах якобы не справляются со своими обязанностями, потому он и инициирует их увольнение".

По сути, такой подход указывает на то, что сегодня статус премьера и правительства, парламента, фактически выбит из правового поля. Самим же президентом. И именно он решает, кому быть премьером, министром и так далее, отмечает Валерий Клочок.

Он предполагает, что свой пост может покинуть глава Минкультуры и информационной политики Александр Ткаченко – на фоне скандалов со сносом архитектурных памятников в Киеве.

"Говорят о возможной смене премьера Дениса Шмыгаля. Но пока ярко выраженной критики со стороны президента в его адрес нет, – подчеркивает эксперт. – Впрочем, есть данные, что кулуарно борьба за премьерский пост ведется между министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым и первым вице-премьером, министром экономики Алексеем Любченко. По сути, парадигма Зеленского такова: он будет акцентировать на том, что в Офисе президента решения принимают правильные, правительству предлагаются серьезные предложения, которые могут улучшить жизнь украинцев, а Кабин их якобы не выполняет. А раз не выполняет – надо принимать кадровые решения. Хоть, подчеркиваю, такая позиция президента антиконституционна".

Напомним, Владимир Зеленский провел кадровые перестановки в Вооруженных силах Украины и командовании операции Объединенных сил. Так, Зеленский освободил от должности начальника Генерального штаба ВСУ Сергея Корнейчука и назначил на эту должность Сергея Шапталу.

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