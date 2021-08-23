Зеленский заговорил о возможных кадровых изменениях в правительстве: блеф или реальные намерения

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью одному из
украинских каналов рассказал, что не исключает кадровых изменений в Кабинете
Министров Украины. Это блеф или реальные намерения? Когда, кто и почему может
уйти? Эксперт Украинского института политики Руслан Бизяев считает,
что это точно не блеф. И что Кабмин ждут перемены.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
"Зеленскому надо как-то сбалансировать рейтинг, выпустить
пар, удовлетворить "хотелки" наших западных партнеров. К кому, я так понимаю, у
Зеленского пока нет претензий, это к министру инфраструктуры Александру
Курбакову, министру охраны здоровья Виктору Ляшко, министру развития громад и
территорий Украины Алексею Чернышеву, министру культуры и информационной
политики Александру Ткаченко. Остальные – под вопросом. К примеру, уйти могут
министр обороны Андрей Таран, глава Минюста Денис Малюська. Возможно, поменяют
также кого-то из вице-премьеров", – прогнозирует Руслан Бизяев.
По его мнению, как минимум, три кадровых изменения будут в
первой половине осени. А потом, возможноу, уберут и премьера Дениса Шмыгаля.
Или под новый локдаун, или под повышение тарифов. Тем самым сделают "крайним"
весь Кабмин.
"Многое станет ясно после визита Зеленского в Вашингтон, где,
возможно, будут высказаны кадровые "хотелки" американцев, в том числе по
премьеру, по Нафтогазу", – считает Руслан Бизяев.
Политический и экономический эксперт Growford Institute
Валерий Клочок считает, что своим заявлением президент хотел показать: он
держит руку на пульсе, контролирует кадровые вопросы, в том числе в Кабмине.
"Что является абсолютно антиконституционным, – подчеркивает
эксперт. – Впрочем, в понимании президента, именно таким способом он может
контролировать процессы в государстве. Зеленский пытается показаться классным
парнем, которые умеет всё видеть и контролировать. Ну, а менеджеры, а не
политики (на чем он акцентирует) на своих постах якобы не справляются со своими
обязанностями, потому он и инициирует их увольнение".
По сути, такой подход указывает на то, что сегодня статус
премьера и правительства, парламента, фактически выбит из правового поля. Самим
же президентом. И именно он решает, кому быть премьером, министром и так далее,
отмечает Валерий Клочок.
Он предполагает, что свой пост может покинуть глава
Минкультуры и информационной политики Александр Ткаченко – на фоне скандалов со
сносом архитектурных памятников в Киеве.
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"Говорят о возможной смене премьера Дениса Шмыгаля. Но пока
ярко выраженной критики со стороны президента в его адрес нет, – подчеркивает
эксперт. – Впрочем, есть данные, что кулуарно борьба за премьерский пост
ведется между министром развития громад и территорий Алексеем Чернышевым и
первым вице-премьером, министром экономики Алексеем Любченко. По сути,
парадигма Зеленского такова: он будет акцентировать на том, что в Офисе
президента решения принимают правильные, правительству предлагаются серьезные
предложения, которые могут улучшить жизнь украинцев, а Кабин их якобы не
выполняет. А раз не выполняет – надо принимать кадровые решения. Хоть,
подчеркиваю, такая позиция президента антиконституционна".
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