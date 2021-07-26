Зеленский является сотрудником главы ОП Ермака?

Президент Украины уволил главу Службы внешней разведки (СВР) и назначил на это место Александра Литвиненко, ранее бывшего директором Института стратегических исследований. Ранее своей должности лишился глава МВД Арсен Аваков, которого сменил Денис Монастырский из партии "Слуга народа". Чего добивается Офис президента этими кадровыми ходами?

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Алексей Гарань:

"Мы видим продолжающуюся концентрацию власти в руках Офиса президента, в руках Андрея Ермака. Она началась давно, со времени отставки с поста главы ОП Андрея Богдана. Тот тоже был не подарок, но балансировал влияние Ермака.

После того как Ермак получил должность главы ОП, его начали называть "вице-президентом". Мы видим, кто ведет на самом деле международную политику, дипломатию. МИД фактически отстранили от многих процессов. Ермак – ключевая фигура и в переговорах по Донбассу, и в контактах с США.

Что касается отставки Арсена Авакова, то ее требовали давно. Причем требовали эксперты и представители гражданского общества. При нем реформ нацполиции застопорилась. Он тоже слишком много власти сконцентрировал в своих руках. Парадоксы политики в том, что хотя отставка Авакова была оправдана и неминуема, но это еще более усилило вес Ермака.

Теперь мы видим назначение Александра Литвиненко главой СВР. Он хороший специалист. Но, судя по всему, не по этим принципам происходят назначения, к которым причастен ОП. Ермак подбирает людей по принципам близости, преданности.

И вот что интересно в данному случае: младший брат Андрея Ермака – Денис (тот самый, который потом фигурировал на пленках нардепа Гео Лероса касательно торговли должностями) четыре года работал у Литвиненко в должности советника, когда тот занимал пост замсекретаря СНБО.

Есть вопросы и касательно мемориализации Бабьего яра. Наш фонд Деминициативы провели исследование на эту тему.

И оно показало, что действия президента расходятся с пониманием большинства украинцев, по мнению которых ключевую роль в данном вопросе должно играть государство, а не частные лица. И в нем не должны принимать участие представители России.

Но Зеленский назначает руководителями рабочей группы Ермака и Шмыгаля. Они даже не рассматривает существующий государственный проект, подготовленный академическим институтом истории Украины. И на должность и.о. директора Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" назначается Роза Талапова, которая ранее работала юристом в компании Ермака.

А потом Кабмин назначает Розу Талапову и Александра Роднянского-младшего (сына знаменитого украинского продюсера Александра Роднянского, который в свое время создавал 1+1) членами Набсовета Ощадбанка по квоте правительства. Всё это люди, так или иначе связанные с Ермаком.

То есть, ключевой подбор кадров – личная преданность, связи с Ермаком.

При Кучме был шутка, что он – сотрудник главы Администрации Табачника. Я не говорю, что Зеленский является сотрудником главы ОП Ермака. Наверное, это будет слишком публицистично и неаналитично. Но Зеленский всё более попадает под влияние и контроль главы ОП. К сожалению, не слушает альтернативных точек зрения. Говорит, что доверяет лишь узкому кругу людей, среди которых Ермак и Шефир (Сергей Шефир – первый помощник президента Украины с 25 мая 2019 года, директор и основатель "Студии Квартал-95" — прим. ред.). И это становится очень опасно для страны.

Напомним, эксперты рассказали порталу "Комментарии", почему Аваков решил уйти с должности, а также, что будет после отставки, кто придет ему на смену, чем займется Арсен Аваков после отставки и будет ли он поддерживать действующую власть.

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