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Зеленский ввел в действие санкции в отношении главарей "Л-ДНР" и ряда предприятий

Под санкции попали юридические лица как из России, так и из Украины

сегодня, 19:58
Автор:

Наталья Некрасова

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины от 14 мая 2021 года о применении санкций в отношении сотен физических и юридических лиц. Об этом говорится в указе главы государства.

Зеленский ввел в действие санкции в отношении главарей "Л-ДНР" и ряда предприятий

Владимир Зеленский. Фото: ОП

Согласно приложению к документу, под максимальные санкции Украине попали главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а также глава оккупационной администрации РФ в Крыму Сергей Аксенов. Ограничительные меры, в частности блокировка активов и предотвращение вывода капиталов за границу Украины в отношении этих лиц введены бессрочно. Также блокированию подлежат десятки веб-ресурсов, связанных с этими персонами.

Всего под санкции попали 674 человека, среди которых граждане России, Чечни, Грузии, Молдовы, Узбекистана. К большинству из них санкции применены бессрочно, к некоторым — сроком на три года.

Кабинету министров, Службе безопасности и Национальному банку Украины поручено обеспечить реализацию и мониторинг эффективности персональных санкций.

"Министерству иностранных дел Украины проинформировать компетентные органы Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопрос о введении аналогичных ограничительных мер", — говорится в указе президента Украины.

В перечне юридических лиц, попавших под санкции, ряд российских телеканалов, в частности "НТВ", "Первый канал", "Звезда", "ТНТ", "Рен ТВ" и другие СМИ. Всего в списке — 138 предприятий, среди которых есть и те, которые расположены на территории Украины, — в Киеве, Запорожье, Одессе, Днепре и Харькове. Их активы должны быть заблокированы, и к ним применят другие ограничения. Санкции в отношении юридических лиц введены на три года.

Напомним, в апреле Зеленский ввел в действие санкции против почти 100 компаний. Ряд предприятий относится к сфере строительства.


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Источник: https://www.president.gov.ua/documents/2032021-38949
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