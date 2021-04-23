Зеленский внес в Раду законопроект об изменениях в Уголовный кодекс

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Ольга Чародий
Президент
Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду неотложный законопроект номер
5420, который предусматривает изменения в Уголовном кодексе Украины. Документ
опубликован на сайте парламента.
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
Изменения коснутся части, касающейся
криминализации контрабанды. Проект Закона "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Украины и Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно
криминализации контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также
недостоверного декларирования товаров" появился на сайте Рады 23 апреля.
Отмечается, что документ определен президентом как "неотложный". Инициатором законопроекта является Владимир Зеленский.
Напомним, Владимир Зеленский ввел в действие санкции против 95 компаний. Из них две компании зарегистрированы в РФ. В частности, среди компаний ряд строительных и промышленных, которых связывали со схемами при тендерных закупках через систему Prozorro (ООО "Полтавабудцентр", "Миколаивбудцентр", "Гранит", "М-СТРОЙ ГРУПП"). Также есть две фирмы, зарегистрированные в Гонконге (Endless Moonlight и Trading Field). Ряд предприятий относится к сфере строительства ("Борнес Групп", "Форни", "Лезар"
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