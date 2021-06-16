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Зеленский уволил детского омбудсмена

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба не сообщил, почему идет с должности

сегодня, 00:21
Автор:

Ольга Чародий

Уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба сообщил, что завершает свою работу в должности, но продолжит работать в сфере защиты детей. Об этом сообщает Кулеба в Facebook.

Зеленский уволил детского омбудсмена

Николай Кулеба (фото из открытых источников)

"Друзья, я завершаю свою работу в должности уполномоченного президента Украины по правам ребенка. Спасибо президенту за доверие. Верю, что направление защиты прав детей будет приоритетом государственной политики в Украине. Спасибо всем, кто все это время поддерживал с кем совместно работали", -  рассказал Кулеба.

Кулеба не сообщил, почему идет с должности.

Своими указами президент Владимир Зеленский уволил Кулебу, а другим назначил Дарью Герасимчук советником — уполномоченным по правам ребенка и детской реабилитации.

Как сообщали ранее Верховная Рада Украины (ВР) приняла решение об увольнении министра инфраструктуры Владислава Криклия. За то, чтобы он покинул свой пост, проголосовали 284 народных депутатов. Во время своего отчета в парламенте Криклий рассказал о достижениях власти в сфере инфраструктуры во время пандемии. В частности, он отметил, что на "Укрзализныце" не было массовых увольнений за время локдауна, а "Укрпочта" получила возможность стать почта-банком благодаря финансированию европейских банков. Отвечая на вопрос нардепов, не хочет ли власть заменить его на кого-то, кто не будет так хорошо работать, Криклий отметил, что решение уйти с поста принял самостоятельно, ведь он пришел на должность "в командной работе" и уходит с нее таким же образом.

Напомним, министры инфраструктуры Владислав Криклий и экономики Игорь Петрашко написали заявления на увольнение по собственному желанию. Министра здравоохранения Максима Степанова планируют уволить по представлению премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.


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Источник: https://www.facebook.com/KulebaMykola/photos/a.443038312467959/3775276749244082/
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