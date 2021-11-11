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Зеленский сравнил эпидемию с ситуацией на Донбассе и призвал вакцинироваться

Зеленский подчеркнул, что 93% тех, кто сегодня страдает коронавирусной болезнью, это люди, которые не сделали никакой прививки

сегодня, 02:05
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан прививаться против коронавируса и сравнил смертность из-за вируса с гибелью военных на Донбассе. Об этом говорилось в его обращении к украинцам, опубликованном 10 ноября.

Зеленский сравнил эпидемию с ситуацией на Донбассе и призвал вакцинироваться

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

“За прошедшие два года в боях на Донбассе погибли 146 наших военных. За прошедшие двое суток от COVID-19 умерло 1,5 тысяч наших людей. За двое суток из-за вируса потеряли в десять раз больше, чем за два года войны”, — акцентировал он.

Зеленский подчеркнул, что 93% тех, кто сегодня страдает коронавирусной болезнью, это люди, которые не сделали никакой прививки. Так же не привиты большинство тех, кто сегодня умирает в результате COVID-19. Президент призвал украинцев прививаться, чтобы "40 млн не превратились в 20".

“Сколько составляет сегодня население Украины? Более 40 миллионов человек. Что объединит завтра всех украинцев, чтобы эти 40 не превратились в 20? Все они будут вакцинированы", – сказал он.

Напомним, Владимир Зеленский, выступая на конференции ООН по изменению климата обратился к лидерам государств с призывом "глобального потепления в отношениях" и напомнил мировому сообществу о невыполнении гарантий, которые получила Украина на заре своей независимости. Как информирует издание "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт президента Украины.

Владимир Зеленский отметил, что глобальное потепление, которое сейчас беспокоит весь цивилизованный мир, можно будет остановить только в том случае, если между странами наступит глобальное потепление в отношениях. Потому что пока что о каком-то потеплении отношений говорить не приходится, ведь доверие тает из года в год, оно стремительно уменьшается. Гарантии на словах уже ничего не стоят.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=P42BwVIYJ-g&t=134s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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