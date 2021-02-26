Зеленский сменил состав делегации Украины в ТКГ: что изменилось

Президент Украины Владимир Зеленский внес изменения в состав украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе. Соответствующий указ глава государства подписал в пятницу, 26 февраля. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

В частности, Зеленский ввел в состав делегации советника Офиса президента Викторию Страхову как члена делегации, представителя Украины в рабочей подгруппе по социально-экономическим вопросам.

В то же время президент вывел из состава делегации замруководителя ОП Юлию Свириденко.

Ранее глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук назвал единственный путь, как Украине договориться с Россией по Донбассу. По его словам, с Россией поладить непросто, а в последние полгода переговоры практически зашли в тупик, "потому что у России другие взгляды".

Напомним, представитель украинской делегации в минской трехсторонней контактной группе Сергей Гармаш рассказал о том, для чего Россия массово раздает свои паспорта на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, якобы уже 639 тысяч жителей ОРДЛОУ получили паспорта РФ, по крайней мере так сообщают российские СМИ. Гармаш отметил, что недавно депутат Госдумы России Козенко заявлял, что российское гражданство получили более 400 тысяч людей, живущих в "ЛДНР". Он отметил, что согласно данным российских источников, за 8 месяцев 2020 года Россия выдала 254 тысячи паспортов на оккупированных территориях и очевидно, что за три недели выдать почти 240 тысяч россияне не могли.

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