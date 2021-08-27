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Зеленский рассказал, почему украинцы должны его поддерживать

По словам президента, он - человек, которого "все хотят сожрать"

сегодня, 17:08
Автор:

Лиля Воробьева

Глава нашего государства высказался по поводу того, что его и  единомышленников, решивших стать политиками, то есть "пошли сюда с нуля", нужно поддерживать. Со слов президента Украины, он пошел на определенные риски, это касается жизни и карьеры, потому что решил стать чиновником. Об этом гарант нашего государства говорил, как гость политического шоу "Право на власть" на телеканале "1 + 1".

Зеленский рассказал, почему украинцы должны его поддерживать

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Свой поступок стать президентом, высокий чиновник Украины сравнил со стартапом. И подчеркнул, что лично его и команду, которые взяли на себя все риски ради политической карьеры, нужно понимать.

"Все мы рискнули своими жизнями и карьерами, уйдя в политику ... Я не жалуюсь никогда, но это были большие риски. Надо поддерживать таких людей. Это разве не стартап? Впервые не пузатый политик, который заработал миллион — впервые пришел человек, и все его хотят сожрать ", — сказал Владимир Александрович.

Зеленский назвал наше государство цветком, который "еще можно немного полить".

По словам гаранта Украины, "новым людям в политике не стоит бояться грязи". Зеленский считает, что "предпринимателям стоит рисковать и идти в политику ради помощи стране".

В Интернете цитата президента о "не пузатом политике" спровоцировала   горячие отзывы. Большинство сходится в одном предположении, что Зеленский, очевидно, собирается вновь участвовать в президентских выборах и поэтому именно таким способом "прогревает соотечественников", пытаясь сделать их более благосклонными.  

Напомним, что издание "Комментарии" сообщало о какой угрозе для Украины сообщил Зеленский.


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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=z_XC-Ctai3I&feature=youtu.be
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