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Зеленский рассказал, что происходит в Мариуполе

Зеленский заявил, что оккупанты не допускают в город никаких гуманитарных грузов

сегодня, 00:25
Автор:

Лиля Воробьева
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На этой неделе  нашей стране удалось организовать работу 18 гуманитарных коридоров. Всего спасено из городов, в осаде 37 тысяч 606 человек. Об этом подчеркнул глава Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении 25 марта.

Зеленский рассказал, что происходит в Мариуполе

Президент рассказал о ситуации в городе (фото из открытых источников)

Как отметил украинский президент, гуманитарными коридорами из Мариуполя в Запорожье удалось эвакуировать 26 тысяч 477 жителей Мариуполя. Ситуация в деблокированном городе – трагическая.

"Ситуация в городе остается абсолютно трагической. Российские военные не допускают в город никаких гуманитарных грузов. Разве что используют мариупольцев в постановках для своих пропагандистов. Изображая, что начали что-то раздавать людям", — рассказал Зеленский.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский заявил, что если бы Россия знала, что ее ждет в Украине , она точно побоялась бы сюда идти. Месяц войны в Украине показал, что Россия очень просчиталась со своими планами, ведь ей не удалось за это время продвинуться ни по одному из направлений. За этот месяц Украина продемонстрировала надежность своей обороны, а также сплотила весь цивилизованный мир против российского агрессора, теперь под жесткими санкциями, количество которых будет продолжать расти. Президент рассказал, что он продолжает делать все возможное, чтобы усилить давление на Россию еще больше. Именно с этим обратился к участникам саммита НАТО, саммита "Большой семерки", саммиту лидеров ЕС, парламенту Швеции. Также глава государств проинформировал, что присвоено звание Героя Украины 7 военнослужащим Нацгвардии, из них, к сожалению, 5 посмертно.


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Источник: https://t.me/OP_UA/6035
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