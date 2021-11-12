Горбач: Порошенко на правах предшественника провел работу над ошибками Зеленского

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Кравцев Сергей
Пятый президент Украины Петр Порошенко фактически в очередной раз сделал работу за действующего президента Владимира Зеленского в части реагирования на обострение угроз безопасности вокруг Украины, то есть того, что непосредственно входит в обязанности президента. Порошенко дал развернутый брифинг в ходе которого призвал власть инициировать рассмотрение вопроса в Совбезе ООН, провести консультации с лидерами Германии и Франции, а также членами НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политолог Владимир Горбач.
Петр Порошенко. Фото: фейсбук Владимира Горбача
Эксперт отметил, Совбез ООН не зря созвал экстренное заседание из-за кризиса на белорусско-польской границе. В закрытом режиме. Инициаторами выступили Франция, Эстония и Ирландия. Владимир Горбач считает, что при должном отношении к своим должностным обязанностям президент Зеленский мог добиться аналогичного рассмотрения ситуации на российско-украинской границе, где концентрируются не беженцы с Ближнего востока, а российские войска. Но нет, он просто "убаюкивает свою аудиторию", как актер комедийного, а не драматического жанра.
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