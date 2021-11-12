Горбач: Порошенко на правах предшественника провел работу над ошибками Зеленского

Пятый президент Украины Петр Порошенко фактически в очередной раз сделал работу за действующего президента Владимира Зеленского в части реагирования на обострение угроз безопасности вокруг Украины, то есть того, что непосредственно входит в обязанности президента. Порошенко дал развернутый брифинг в ходе которого призвал власть инициировать рассмотрение вопроса в Совбезе ООН, провести консультации с лидерами Германии и Франции, а также членами НАТО. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет у себя в Facebook политолог Владимир Горбач.

Петр Порошенко. Фото: фейсбук Владимира Горбача

Эксперт отметил, Совбез ООН не зря созвал экстренное заседание из-за кризиса на белорусско-польской границе. В закрытом режиме. Инициаторами выступили Франция, Эстония и Ирландия. Владимир Горбач считает, что при должном отношении к своим должностным обязанностям президент Зеленский мог добиться аналогичного рассмотрения ситуации на российско-украинской границе, где концентрируются не беженцы с Ближнего востока, а российские войска. Но нет, он просто "убаюкивает свою аудиторию", как актер комедийного, а не драматического жанра.

"Смена его (Зеленского Ред.) риторики выглядит вынужденной – как следствие встречи министра Кулебы (и Ермака, сопровождающего за рубежом не только президента, но и его министров) с госсекретарем Блинкеном. Американцы направили в Черное море два мощных корабля, один из которых – корабль командования, заправщика и пытаются контролировать ситуацию и сдерживать россиян от нападения, а у нас на Банковой говорят – "медиашум" в ушах. Воистину, нет проблемы свободы слова, есть проблема свободы слуха", – резюмировал политолог.

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