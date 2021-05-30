Зеленский призвал правительство внести изменения в е-декларирование из-за коррупции: что получим в итоге

Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство подготовить и внести в Верховную Раду проект изменений к закону "О предотвращении коррупции", чтобы повысить прозрачность процедуры декларирования.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Для чего это делается? Что получим в итоге? Это реальное желание побороть коррупцию или что-то иное? Эксперты оценили плюсы и минусы для издания "Комментарии".

По мнению политического эксперта Александра Антонюка, из новости, опубликованной на официальном сайте президента Украины, можно предположить, что речь действительно идет об усовершенствовании антикоррупционного законодательства в части декларирования публичными лицами, уполномоченными на выполнение функций государства или местного самоуправления.

"Сейчас преждевременно комментировать саму законодательную инициативу как свершившийся факт, поскольку исходя из официального сообщения сайта главы государства, текст законопроекта о внесении изменений отдельных положений Закона "О предотвращении коррупции" еще нет. Вместе с тем, Владимир Зеленский очертил четкие задачи к изменениям в законодательстве. По его мнению, они должны более точно урегулировать вопрос о корпоративных правах, оборотных средствах лиц на период их каденции в случае избрания или пребывания на должностях в государственной или патронажной службе, а также и членов их семей", — отмечает Александр Антонюк.

Он считает, что в целом логика предложений президента понятна: формирование прозрачности власти даже на этапе проверки перед назначением на должности.

"Еще раз обращаю внимание, что комментируем мы сейчас публичную позицию главы государства и очерченный техническое задание, адресованное премьер-министру Украины Денису Шмыгалю — о внесении соответствующих изменений в антикоррупционное законодательство. А не сами изменения, которые еще правительство должно подготовить и внести на рассмотрение в Верховную Раду", — поясняет эксперт.

Ростислав Кравец, адвокат, глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", считает, что президент преследует несколько целей, предлагая правительству внести изменения в закон "О предотвращении коррупции". Одна из целей, по мнению эксперта, нанести удар по главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову, который всё чаще встает в позицию, отличную от президентской.

"При этом воевать Зеленский хочет руками Кабинета министров, хоть и сам имеет право законодательной инициативы. Он может сам, без помощи правительства, вносить изменения в законодательство, причем определяя свои предложения как неотложные. Но при этом почему-то обращается к Кабмину с письмом касательно изменений в закон. Думаю, для того, чтобы столкнуть Шмыгаля с Разумковым. По принципу разделяй и властвуй. Ведь в этом письме президент указывает на необходимость возобновление обязательной полной проверки деклараций лиц, занимающих должности советника или помощника председателя ВР, и проведения специальной проверки претендентов на эти должности", — поясняет Ростислав Кравец.

Прокомментировал он и предложение о необходимости обязательного декларирования операций по покупке/продаже иностранной валюты субъектов декларирования или членов их семей, если сумма превышает 50 прожиточных минимумов.

"Это — пыль. Неоднократно у нас пытались ограничивать валютные операции. То не более 100 долларов в одни руки можно было продавать, то документы какие-то предоставлять. При этом кому нужно — продает-покупает миллионы долларов. Но власть упорно продолжает предпринимать странные шаги, который, по сути, лишь усложняют администрирование, добавляют коррупционных рисков, увеличивают теневой оборот валют", — отмечает адвокат.

Также Зеленский считает, что необходимо восстановить тридцатидневный период, в течение которого должностные лица обязаны передать в управление другим лицам принадлежащие им предприятия и корпоративные права.

"У нас и сегодня есть обязательство при поступлении на госслужбу передать пакет акций в управление другим лицам. Единственное, что тут вводится конкретный срок – 30-дневный период. Делается это, скорее всего, для уже своих лиц, которые почему-то не успели передать такие права, — размышляет Ростислав Кравец. — Также предлагается определить срок, в течение которого в отношении чиновника после его назначения или избрания не будут действовать ограничения относительно прекращения предпринимательской деятельности или прекращении его полномочий в составе правления, наблюдательных советов компаний. С моей точки зрения, президент таким образом продолжает уничтожать государственный аппарат, нарушая свои же предвыборные обещания. Он максимально привлекает во власть представителей бизнеса, а не профессиональных чиновников которые имеют опыт управления государством".

Напомним, 20 мая 2021 года исполнилось два года со дня инаугурации президента Украины Владимира Зеленского. Инициативы, зарегистрированные шестым главой государства, и как за них голосовал парламент в первые два года президента по сравнению с показателями его предшественника Петра Порошенко, сравнили эксперты Гражданской сети "Опора".



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