Зеленский присвоил звание Герой Украины 12 воинам

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении Герой Украины 12 военнослужащим, защищавшим и продолжающим защищать нашу страну от российских оккупантов.

Владимир Зеленский - фото из открытых источников

Об этом он сообщил в вечернем брифинге по итогам пятых суток войны. Высокое звание с орденом "Золотая Звезда" присвоено посмертно шести защитникам:

Подполковник Вагоровский Эдуард Николаевич (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух. Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага. Подполковник Матуляк Геннадий Васильевич (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага. Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага. Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.





Звание "Герой Украины" с вручением ордена "Золотая Звезда" удостоены:

Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.



Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки "Север". Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.

Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывело подразделение ЗРК "Бук" из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.

Полковник Мостовой Александр Владимирович. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.





Напомним, правительство Хорватии поможет нашей стране и предоставит нашей армии пехотное оружие и средства защиты, ими можно укомплектовать четыре бригады. Общая стоимость этого вооружения стоит более 16 миллионов евро. По словам министра обороны Хорватии, который обнародовал эту новость после окончания заседания, где представители правительства обсуждали военную помощь нашей стране, это те винтовки и пулеметы указанных калибров, которые просила предоставить Украина.

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