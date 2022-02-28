Хорватия даст Украине оружие и другие средства защиты на 16,5 миллиона евро

Правительство Хорватии поможет нашей стране и предоставит нашей армии пехотное оружие и средства защиты, ими можно укомплектовать четыре бригады. Общая стоимость этого вооружения стоит более 16 миллионов евро.

Хорватия поддержала Украину (фото из открытых источников)

Об этом сообщил глава хорватского министерства обороны Марио Баножич. Эту информацию обнародовал Total Croatia News.

По словам министра обороны Хорватии, который обнародовал эту новость после окончания заседания, где представители правительства обсуждали военную помощь нашей стране, это те винтовки и пулеметы указанных калибров, которые просила предоставить Украина.

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Швейцария тоже поддержала санкции против агрессора . Еще одна страна принимает санкции против России. Активы политической верхушки агрессора будут заморожены, говорят в правительстве. Швейцария также ввела финансовые санкции против президента России Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова, они уже вступили в силу. В Швейцарии заявляют, что Кремль серьезно нарушил международное право. Страну призвали поддержать политику ЕС других членов. Раньше Швейцария традиционно сохраняла нейтралитет. Швейцария запретила въезд в страну пяти олигархам, близким к президенту России Владимиру Путину, сообщила министр юстиции Карин Келлер-Саттер на пресс-конференции после того, как нейтральная Швейцария приняла санкции ЕС против России. Кроме того, Канада продолжила поддерживать Украину и запретила банкам какие-либо транзакции с Банком России, блокирует активы ФНБ и соглашения с ними.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!