Зеленский подписал закон о статусе НАБУ: необходимость и преимущества

Президент Владимир Зеленский подписал закон о согласовании статуса Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) с требованиями Конституции Украины.

НАБУ - фото из открытых источников

Издание "Комментарии" обратилось к экспертам, чтобы узнать, почему это необходимо было сделать, и что не так с работой НАБУ в стране.

Закон о НАБУ принимался в спешке, что и привело к тому, что часть положений противоречило Конституции Украины

Адвокат, руководящий партнер в Юридической фирме Patriot.Legal Денис Бондарь поясняет, что необходимость изменения закона возникла вследствие признания неконституционными отдельных норм закона о НАБУ.

"Согласно прежней редакции, в руках президента Украины было сконцентрировано много полномочий. В нынешней редакции закона назначать директора НАБУ уже будет Кабинет министров. Закон о НАБУ принимался в спешке, что и привело к тому, что часть положений противоречило Конституции Украины. Такую же историю мы видели и в турборежиме "слуг народа", когда после Конституционный суда признал такими, что не соответствуют Конституции ряд законов", – отмечает Денис Бондарь.

По его мнению, любое приведение законодательства в соответствие с правовой доктриной Верховенства права – это положительное событие.

"Что касается самого НАБУ, то, к сожалению, за время своего существования бюро не смогло себя проявить как эффективный правоохранительный орган. При том, что расходы на его содержание исчисляются уже миллиардами гривен налогоплательщиков, а в результате мы увидели только рост коррупции в стране. Также стоит сказать, что по своей сути НАБУ стал дублировать департаменты в других правоохранительных органах, которые также борются с коррупцией. Проще говоря, изначально идея создания органа, который дублирует функции других органов, но при этом не вносит по сути ничего нового, была обречена на провал", – резюмирует Денис Бондарь.

Президент пытается сделать всё, чтобы НАБУ стал эффективным, а не фиктивным правоохранительным органом, который действительно будет заниматься расследованием коррупции высшего уровня

Доктор права, адвокат Иван Либерман считает, что НАБУ в его прежнем виде обходилось украинским налогоплательщикам слишком дорого при минимальном коэффициенте полезного действия (КПД).

"От этой структуры ожидали куда большего, учитывая, что тема подогревалась разными политиками на разных ток-шоу. Но прошли годы. НАБУ – есть, тогда как доверия к нему нет, как нет и пользы. Именно поэтому президент сейчас пытается возродить доверие к бюро – и украинцев, и наших международных партнеров, – говорит Иван Либерман. – Сделать всё, чтобы НАБУ стал эффективным, а не фиктивным правоохранительным органом, который действительно будет заниматься расследованием коррупции высшего уровня. И доводить дело до реальных приговоров с "посадками" на серьезные сроки".

Эксперт уверен, что вскоре НАБУ ожидают серьезные кадровые изменения, реформа внутри самого органа.

"Появятся новые нормативные и подзаконные акты, которые серьезно изменят структуру НАБУ в части работы как системы, – прогнозирует Иван Либерман. – Считаю, что произойдет полная перезагрузка и реструктуризация подхода к расследованию уголовных производств. И НАБУ покажет эффективность, а перед Антикоррупционным судом предстанут многие публичные люди, которые давно должны предстать. В том числе известные политики. Включая тех, кто покинул пределы Украины и скрывается сейчас в других странах".

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