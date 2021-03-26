Зеленский подписал закон о послаблении давления на бизнес — как это повлияет на предприятия

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Кириєнко Анна
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №1320-IX, который послабляет чрезмерное давление на субъекты хозяйствования. Информацию об этом опубликовала пресс-служба Офиса президента.
Бизнес в Украине: Зеленский подписал закон о послаблении давления на бизнес. Коллаж: "Комментарии"/Дмитрий Романюк
Документ регулирует деятельность органов местного самоуправления. Местная власть сможет осуществлять контроль за соблюдением законодательства о труде, а также инициировать проверки на том или ином предприятии.
Как новый закон повлияет на бизнес, субъекты хозяйствования? Есть ли негативная сторона закона? Специально для сайта "Комментарии" нововведение прокомментировал политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун.
По словам эксперта, это правильная инициатива, особенно в ракурсе реформы децентрализации, которая значительно расширяет полномочия органов местного самоуправления. В том числе в вопросах надзора за соблюдением трудового законодательства местным бизнесом.
Но, по словам Максима Джигуна есть другая сторона медали. А именно, что законом могут пользоваться коррупционно связанные отдельные бизнесмены и органы местного самоуправления.
Также сайт "Комментарии" ранее писал, что совещание Зеленского с Вирастюком накануне выборов завершилось скандалом. В чем причина, читайте в нашем материале.
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