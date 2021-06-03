Зеленский подписал указ об "активизации урегулирования на Донбассе": приблизится ли мир на Донбассе

В среду, 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ,
которым дал старт "процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и
Луганской областях".
Донбасс. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Этим указом президент ввел в действие решение Совета
национальной обороны и безопасности Украины (СНБО), дав ряд поручений Кабмину,
СБУ и так далее. Среди них: подготовить законопроекты о внедрении на временно
оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей системы правосудия
переходного периода) и внести их в установленном порядке на рассмотрение
Верховной Рады); отработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены
в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся в ОРДЛО или
используются в информационной агрессии РФ против Украины; обеспечить
развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе
Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного
мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том
числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом
украинских радиостанций; завершить обустройство контрольных пунктов
въезда-выезда в ОРДЛО.
Что можете сказать о предложениях президента? Почему
появились именно сейчас? Приблизят ли мир на Донбассе? Эксперты поделились
своими мнениями с изданием "Комментарии".
Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко
считает, что у данного президентского указа есть ряд важных аспектов.
"Один из них – переходное правосудие, переходное законодательство.
Первый драфт большого законопроекта по переходному законодательству для
временно оккупированных территорий был составлен Минреинтеграции и опубликован
еще в январе. После этого было обсуждение с экспертами. Так что то, что сейчас
опубликовано – часть планомерной работы, которая ведется уже достаточно долгое
время и на уровне власти, и на уровне общественных деятелей", — отмечает
эксперт.
Он считает переходное законодательство необходимым условием,
которое дает понимание к подходам реинтеграции ОРДЛО.
"Речь идет о вопросах амнистии, коллаборационизме (как бы его
ни называли), четком понимание для тех, кто живет на оккупированных
территориях, что их ждет. Потому что много страшилок со стороны РФ. И нам важно
показать, кто и за что будет нести ответственность с точки зрения украинского
законодательства в случае реинтеграции. Именно в случае – потому что моменты,
связанные с реалистичностью этой самой реинтеграции мы пока не рассматриваем, —
акцентирует Валерий Кравченко. — Идет эскалация, Минский формат рушится на
наших глазах. Говорят об обострении в течение ближайших месяцев, особенно в
контексте российско-белорусских военных учений "Запад-2021", намеченных на
осень".
По мнению директора Центра международной безопасности,
аспекты, изложенные в указе, правильны и логичны. Но проблематична их
реализация на практике.
"И всё же – это не праздная работа, я считаю, — отмечает
Валерий Кравченко. — Еще одна важная составляющая указа — отключение
телекоммуникационных платформ, которые действуют на оккупированных территориях. Вопрос —
почему за 7 лет этого не сделали, давая возможности российской пропаганде и
местным коллаборантам? Как сделать? Думаю, есть некие технические возможности,
это уже дело соответствующих экспертов. То, что у власти есть намерения
систематизировать работу по донесению наши меседжей на оккупированные
территории – правильно. В том числе, учитывая важность диалога с жителями
ОРДЛО, которые фактически являются заложниками".
Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что Зеленский
противоречит сам себе. И поясняет – почему.
"В подписанном указе речь идет о множестве шагов, которые
устанавливают правовой режим после деоккупации. Но дело в том, что на недавней
пресс-конференции по случаю двухлетия восседания на троне, Зеленский заявил,
что ситуация на 99% зависит от Путина. То есть, можно говорить исключительно о
том, что этот указ — очередная пустая трата на печать бумаги, заправку принтера
и чернила к ручке", — отмечает Богдан Мирошников.
По его мнению, работать указ не будет, пока не будет
политической воли РФ забрать свои регулярные войска, наёмников и технику с
наших территорий, и отдать границу под полный контроль.
"Идет восьмой год конфликта. И пока такого желания у РФ не
было. Она на всех уровнях всячески затягивает его решение. Именно поэтому
данный указ Зеленского — не более, чем бумажка, которая не будет иметь никакого
практического значения, — считает политэксперт. — За все годы этой войны таких
бумаг было много. Разве что "вторые минские" были прорывом, но
ненадолго. А сейчас и они фактически не действуют".
Напомним, народные депутаты не поддержали проект постановления об отмене принятого Верховной Радой Украины законопроекта №2689 об усилении ответственности за военные преступления.
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