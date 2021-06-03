Зеленский подписал указ об "активизации урегулирования на Донбассе": приблизится ли мир на Донбассе

В среду, 2 июня, президент Владимир Зеленский подписал указ, которым дал старт "процессу мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях".

Донбасс. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

Этим указом президент ввел в действие решение Совета национальной обороны и безопасности Украины (СНБО), дав ряд поручений Кабмину, СБУ и так далее. Среди них: подготовить законопроекты о внедрении на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей системы правосудия переходного периода) и внести их в установленном порядке на рассмотрение Верховной Рады); отработать вопрос об отзыве сетевых ресурсов, которые выделены в пользование операторам телекоммуникаций, которые находятся в ОРДЛО или используются в информационной агрессии РФ против Украины; обеспечить развертывание общенациональной цифровой многоканальной телесети МХ-7 на базе Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения как оператора государственного мультиплекса, а также обеспечить радиовещание в средневолновом диапазоне, в том числе со специальным контентом, с целью покрытия территорий ОРДЛО сигналом украинских радиостанций; завершить обустройство контрольных пунктов въезда-выезда в ОРДЛО.



Что можете сказать о предложениях президента? Почему появились именно сейчас? Приблизят ли мир на Донбассе? Эксперты поделились своими мнениями с изданием "Комментарии".

Директор Центра международной безопасности Валерий Кравченко считает, что у данного президентского указа есть ряд важных аспектов.

"Один из них – переходное правосудие, переходное законодательство. Первый драфт большого законопроекта по переходному законодательству для временно оккупированных территорий был составлен Минреинтеграции и опубликован еще в январе. После этого было обсуждение с экспертами. Так что то, что сейчас опубликовано – часть планомерной работы, которая ведется уже достаточно долгое время и на уровне власти, и на уровне общественных деятелей", — отмечает эксперт.

Он считает переходное законодательство необходимым условием, которое дает понимание к подходам реинтеграции ОРДЛО.

"Речь идет о вопросах амнистии, коллаборационизме (как бы его ни называли), четком понимание для тех, кто живет на оккупированных территориях, что их ждет. Потому что много страшилок со стороны РФ. И нам важно показать, кто и за что будет нести ответственность с точки зрения украинского законодательства в случае реинтеграции. Именно в случае – потому что моменты, связанные с реалистичностью этой самой реинтеграции мы пока не рассматриваем, — акцентирует Валерий Кравченко. — Идет эскалация, Минский формат рушится на наших глазах. Говорят об обострении в течение ближайших месяцев, особенно в контексте российско-белорусских военных учений "Запад-2021", намеченных на осень".

По мнению директора Центра международной безопасности, аспекты, изложенные в указе, правильны и логичны. Но проблематична их реализация на практике.

"И всё же – это не праздная работа, я считаю, — отмечает Валерий Кравченко. — Еще одна важная составляющая указа — отключение телекоммуникационных платформ, которые действуют на оккупированных территориях. Вопрос — почему за 7 лет этого не сделали, давая возможности российской пропаганде и местным коллаборантам? Как сделать? Думаю, есть некие технические возможности, это уже дело соответствующих экспертов. То, что у власти есть намерения систематизировать работу по донесению наши меседжей на оккупированные территории – правильно. В том числе, учитывая важность диалога с жителями ОРДЛО, которые фактически являются заложниками".

Политический эксперт Богдан Мирошников считает, что Зеленский противоречит сам себе. И поясняет – почему.

"В подписанном указе речь идет о множестве шагов, которые устанавливают правовой режим после деоккупации. Но дело в том, что на недавней пресс-конференции по случаю двухлетия восседания на троне, Зеленский заявил, что ситуация на 99% зависит от Путина. То есть, можно говорить исключительно о том, что этот указ — очередная пустая трата на печать бумаги, заправку принтера и чернила к ручке", — отмечает Богдан Мирошников.

По его мнению, работать указ не будет, пока не будет политической воли РФ забрать свои регулярные войска, наёмников и технику с наших территорий, и отдать границу под полный контроль.

"Идет восьмой год конфликта. И пока такого желания у РФ не было. Она на всех уровнях всячески затягивает его решение. Именно поэтому данный указ Зеленского — не более, чем бумажка, которая не будет иметь никакого практического значения, — считает политэксперт. — За все годы этой войны таких бумаг было много. Разве что "вторые минские" были прорывом, но ненадолго. А сейчас и они фактически не действуют".

Напомним, народные депутаты не поддержали проект постановления об отмене принятого Верховной Радой Украины законопроекта №2689 об усилении ответственности за военные преступления.

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