Зеленский обязан прислушаться к Медведчуку и извиниться за невыполненные предвыборные обещания – Гнатенко

Народный депутат Украины от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Валерий Гнатенко уверен, что за время своей каденции действующий президент Украины Владимир Зеленский не выполнил ни одного своего предвыборного обещания. Об этом нардеп рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В частности, Валерий Гнатенко поддерживает мнение председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука о том, что Зеленский не выполнил свое основное предвыборное обещание – не вернул Украине мир. И поэтому, по мнению народного избранника, президент должен подать в отставку.



"Как говорит Виктор Медведчук, был бы лучший вариант для страны просто извиниться президенту за те лозунги и обещания, которые были даны на предвыборных кампаниях по поводу, в первую очередь, восстановления мира. И сказать, что мы не справились и не можем справиться с поставленной задачей", - отметил нардеп.

При этом, считает Гнатенко, Зеленскому не хватит смелости для такого шага. По мнению нардепа, гарант и его команда до последнего будут цепляться за власть.



"Это, наверное, было бы правильно, честно, но такого никогда не будет. Добровольно власть никто не отдавал. Будут упираться, до последнего вредить стране, портить ситуацию и четыре года будут утеряны для всех украинцев", - добавил Валерий Гнатенко.

Ранее Виктор Медведчук напомнил Зеленскому, что его главная задача – достижение мира на Донбассе.

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