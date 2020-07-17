Виктор Медведчук обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому

Председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук повторно обратился с открытым письмом к Владимиру Зеленскому. Он требует от президента сделать выбор и определиться, кого он будет поддерживать в дальнейшем.

Медведчук считает, что Зеленский пытается угодить всем сразу и таким образом не выполняет свою основную функцию - защищать интересы украинского народа.

"Как юрист юристу считаю необходимым напомнить, что должность президента – это должность Гаранта соблюдения Конституции. При этом Конституция – инструмент защиты народа, а президент – защитник народа. На самом нижнем, бытовом, уровне совершается масса преступных посягательств на права граждан из-за сложившейся тенденции, когда преступные элементы прикрываются национал-патриотическими лозунгами. И украинцы страдают от таких преступных группировок. Ни правоохранительные органы, ни судебная система не способны положить конец этому беспределу", - обратился к Зеленскому Медведчук.

Это произошло из-за того, что националисты почувствовали безнаказанность, уверен председатель политсовета "ОПЗЖ".

"Монополия на насилие должна принадлежать избранной народом власти, а не национал-радикалам, которых определенные политические силы ставят над законом и используют в своих целях", - считает политик.

Зеленскому он предлагает сделать выбор.

"Пришло время, Владимир Александрович, определиться, с кем Вы – с жертвой или с палачом, с людьми, поставившими себя над законом, или с гражданами, которых Вы, как Гарант соблюдения Конституции, должны защитить. Либо Вы на стороне Закона, либо Вы становитесь на сторону тех, кто вытирает о него ноги. Сделайте свой выбор", - призвал Медведчук.

Также он призвал остановить развал экономики, который, по мнению политика, происходит из-за коррупции во власти.

"Из Украины выкачивают за границу миллиарды, чтобы потом брать миллионы в виде кредитов из этих денег и, разумеется, возвращать с процентами. Ни для кого не секрет, что от таких реформ страдает народ: пенсионер, всю жизнь работавший на эту страну; простой труженик, который с трудом сводит концы с концами, в том числе из-за непомерных жилищно-коммунальных тарифов; молодые люди, лишенные перспектив и возможности реализовать свое право на трудоустройство, получение жилья и достойный уровень жизни для себя и своих детей", - говорит руководитель политсовета "ОПЗЖ".

"Последние шесть лет наша страна теряет независимость и суверенитет. А меморандум с МВФ стал заключительным аккордом в передаче Западу всей полноты управления Украиной. С кем Вы, Владимир Александрович? С международными кукловодами, использующими нашу страну в своих целях, или с Украиной, независимость и суверенитет которой бессовестно попрали и отдали на заклание горе-реформаторам?" - спрашивает Медведчук.

Оппозиционный политик призывает президента стать на сторону народа и защищать в дальнейшем, прежде всего, интересы своих граждан.





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