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Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

Россия "фактически вышла из Минских договоренностей".

сегодня, 22:26
Автор:

Ольга Чародий
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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР".

Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)


"Вчера РФ признала независимость квази-образований на временно оккупированных территориях Украины. Сегодня – ратифицировала так называемые "соглашения" и предоставила разрешение президенту России на использование вооруженных сил за границей. То есть на Донбассе. На территории Украины. На смену "нас там нет" пришло официальное "мы все-таки тут". Одобрено на самом высоком политическом уровне – единогласно. И дает четкий ответ – кто действительно хочет мира на земле, а кто передела земель", – заявил он.


По словам президента, этим решением Россия "фактически вышла из Минских договоренностей".


Напомним, 22 февраля он выступил с рядом ультимативных заявлений в адрес Украины. В том числе, что "Минских соглашений" больше нет (якобы по вине Киева и Запада), что РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях" (то есть в админграницах Донецкой и Луганской областей), что в случае необходимости армия РФ "будет исполнять на Донбассе взятые на себя обязательства". Также он потребовал от Украины публичного отказа от курса в НАТО, признания Крыма российским, нейтралитета, демилитаризации, соблюдение безъядерного статуса.  О чем говорят эти заявления? Шантаж или реальная угроза большой войны? Как могут события развиваться далее? Ответы на эти волнующие вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами. 


Надо помнить, что Путин в 2014-м остановился там, где его остановили Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина уверена, что Путин пытается извлечь выгоду из очевидно проигрышного решения, которое вынудила его принять сложившаяся к февралю 2022 года конфигурация, когда действия РФ как стороны-агрессора против Украины впервые в истории наглядно и убедительно демонстрируются США и союзниками.




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