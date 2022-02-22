Зеленский объявил о призыве резервистов в особый период

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Ольга Чародий
Президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам в связи с признанием Россией псевдореспублик "ЛДНР".
Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)
По словам президента, этим решением Россия "фактически вышла из Минских договоренностей".
Напомним, 22 февраля он выступил с рядом ультимативных заявлений в адрес Украины. В том числе, что "Минских соглашений" больше нет (якобы по вине Киева и Запада), что РФ признала "ДНР" и "ЛНР" в тех границах, которые обозначены в их "конституциях" (то есть в админграницах Донецкой и Луганской областей), что в случае необходимости армия РФ "будет исполнять на Донбассе взятые на себя обязательства". Также он потребовал от Украины публичного отказа от курса в НАТО, признания Крыма российским, нейтралитета, демилитаризации, соблюдение безъядерного статуса. О чем говорят эти заявления? Шантаж или реальная угроза большой войны? Как могут события развиваться далее? Ответы на эти волнующие вопросы издание "Комментарии" искало вместе с экспертами.
Надо помнить, что Путин в 2014-м остановился там, где его остановили Политический аналитик, доктор исторических наук Елена Галкина уверена, что Путин пытается извлечь выгоду из очевидно проигрышного решения, которое вынудила его принять сложившаяся к февралю 2022 года конфигурация, когда действия РФ как стороны-агрессора против Украины впервые в истории наглядно и убедительно демонстрируются США и союзниками.
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