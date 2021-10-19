Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что знает заказчика расследований глобального утечки документов Pandora Papers против него и его команды.

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV. Владимир Зеленский поделился впечатлениями по расследованию по материалам Pandora Papers:

"Ничего нового. Это было для меня как дежавю: в 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакого нет, поэтому ... "- рассказал президент.





Владимир Зеленский также вспомнил, как Петр Порошенко говорил об этой ситуации во время дебатов:

"... даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены:" Деньги, квартал, получил от "ПриватБанка", Коломойский ". Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали ", — поделился воспоминаниями глава государства. Вместе с тем, Владимир Зеленский не прокомментировал получения более 40 млн долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским — информацию, опубликованную в документах Pandora Papers.





Однако, президент Украины намекнул, кого он считает организатором расследования утечки документов Pandora Papers, к которому причастны более 600 журналистов со всего мира:





"Радует, что никакой новой детали [в расследовании] я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел ", — сказал Зеленский.





Кто такой Петр — президент Украины не уточнил. Однако, по словам президента, это все проводилось для того, чтобы найти на него компромат.





Напомним, Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование Pandora Papers по оффшорам, которые использовал он и его соратники. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.





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