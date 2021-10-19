logo
Русский Українська

BTC/USD

62026.07

ETH/USD

3748.76

LTC/USD

185.55

USD/UAH

26.45

EUR/UAH

30.60

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers

Владимир Зеленский не прокомментировал получения более 40 млн долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским - информацию, опубликованную в документах Pandora Papers

сегодня, 01:38
Автор:

Ольга Чародий

Президент Украины Владимир Зеленский намекнул, что знает заказчика расследований глобального утечки документов Pandora Papers против него и его команды.

Зеленский намекнул, что знает заказчика утечки Pandora Papers

Владимир Зеленский ( фото из открытых источников)

Об этом он заявил в интервью каналу ICTV. Владимир Зеленский поделился впечатлениями по расследованию по материалам Pandora Papers:

"Ничего нового. Это было для меня как дежавю: в 2019 году все то же кино я видел на каналах олигарха Порошенко, который показывал, потому что понимал, что против меня ничего нет, грязи никакого нет, поэтому ... "- рассказал президент.


Владимир Зеленский также вспомнил, как Петр Порошенко говорил об этой ситуации во время дебатов:

"... даже если вы посмотрите дебаты, мне кажется, даже там он это кричал со сцены:" Деньги, квартал, получил от "ПриватБанка", Коломойский ". Все это старая история, я все это слышал, все это видел, все эти детали ", — поделился воспоминаниями глава государства.

Вместе с тем, Владимир Зеленский не прокомментировал получения более 40 млн долларов от фирм, связанных с Игорем Коломойским — информацию, опубликованную в документах Pandora Papers.


Однако, президент Украины намекнул, кого он считает организатором расследования утечки документов Pandora Papers, к которому причастны более 600 журналистов со всего мира:


"Радует, что никакой новой детали [в расследовании] я не увидел. Это говорит о том, что с 2019 года на меня как на президента Украины ничего товарищ Петр так и не нашел ", — сказал Зеленский.


Кто такой Петр — президент Украины не уточнил. Однако, по словам президента, это все проводилось для того, чтобы найти на него компромат.


Напомним, Владимир Зеленский впервые прокомментировал расследование Pandora Papers по оффшорам, которые использовал он и его соратники. Глава государства отметил, что расследование не содержит ничего нового, заверив, что отмыванием денег он не занимался.



Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://ft.ictv.ua/ua/videos/na-garyachi-temy-eksklyuzyv-z-prezydentom-zelenskym-fakty-tyzhnya-17-10/
Теги:
comments

Обсуждения

Тошик

сегодня, 01:42

Володя, я Президент! ТОму візьми свого планшетика, як ти раніш дзявотів на екранах телевізора, що ти не лох!? і в маєчці після сауни прокукарєкай ватникам-придуркам, що поставили ", чому "Голобородько" на повістці дня виявився такий придурок?!

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ