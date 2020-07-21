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Главная Новости Политика внутренняя политика Зеленский: "Дату следующей нормандской встречи я надеюсь узнать уже завтра"
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Зеленский: "Дату следующей нормандской встречи я надеюсь узнать уже завтра"

На встрече ТКГ обе стороны обсудят перспективу проведения нормандского саммита и договорятся о прекращении огня на линии разграничения на Донбассе

сегодня, 14:35
Автор:

Екатерина Белоброва
Зеленский: "Дату следующей нормандской встречи я надеюсь узнать уже завтра"

Глава государства Владимир Зеленский во время совместной конференции с президентом Швейцарии Симмонетой Зуммаругой заявил. что уже в ближайшее время будет известна точная дата проведения нормандского саммита при участии лидеров Украины, Франции, Германии  и России. Об этом сообщает агентство "РБК-Украина".

По словам гаранта, согласование российской стороны ожидают на ближайшем заседании Трехсторонней контактной группы, так как немецкая и французская сторона свое согласие уже дали.

"Думаю, все понимают, как для нас важно встречаться в этом формате. Поэтому мы в ближайшее время ждем дату нормандской встречи", - отметил Зеленский.

Кроме того он пояснил, что проведение совещаний ТКГ на сегодня проходит в видеорежиме, чтобы не нарушать предписаний по защите от пандемии.

"Из-за пандемии COVID-19 мы понимали, что не будет возможности встречаться и переформатировали наши встречи в видеоформат. Я жду того, чтобы завтра было решение о прекращении огня, что очень важно для Украины. Чтобы сберечь жизни наших людей", - подчеркнул лидер украинской нации.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал, что в Офисе президента отметили, что встреча четырех лидеров стран-участниц нормандского формата может пройти уже через месяц.


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