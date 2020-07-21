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Президент Швейцарии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Президенты Украины и Швейцарии обсудят перспективы международного сотрудничества и посетят Донбасс

сегодня, 13:57
Автор:

Екатерина Белоброва
Президент Швейцарии прибыла в Киев для встречи с Зеленским

Сегодня с рабочим визитом в Киев прибыла лидер Швейцарской Конфедерации Симонетта Зоммаруга, которая намерена провести встречу с украинским коллегой Владимиром Зеленским и передать гуманитарную помощь для Донбасса. Об этом сообщает посольство Украины в Швейцарии на Facebook.

Интересно, что визит президента Швейцарии в Украину состоялся впервые за весь период внешнего сотрудничества между нашими странами. Кроме того, это первая встреча на самом высоком уровне у обоих стран после завершения пиковой стадии карантина.

У трапа самолета в Борисполе Зоммаругу встречала делегация из Офиса украинского гаранта, которая будет сопровождать ее до Мариинского дворца.

"Пребывание в Киеве Зоммаруги сегодня начнется с культурной программы, во время которой речь пойдет о современном искусстве и прекрасной музыке, которую так любит госпожа Президент", - отмечено в сообщении ведомства.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о запланированной поездке Симонетты Зоммаруги на Донбасс вместе с президентом Владимиром Зеленским. 


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