Затяжное пике: в ноябре рейтинг Зеленского снова пополз вниз

Результаты социологического опроса Института социологии гражданского общества показали падение рейтинга главы украинского государства Владимира Зеленского и власти в целом. Как информирует портал "Комментарии", об этом пишет сайт канала "Первый деловой телеканал".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

По результатам социологического опроса, проведенного Институтом социологии гражданского общества по заказу американской компании West Market Industrial LLC, если бы выборы президента Украины проходили в ближайшее воскресенье, то большинство опрошенных отдали бы свои голоса за действующего президента Владимира Зеленского – 17,8%. Также в четверке лидеров – Петр Порошенко (16,7%), Юлия Тимошенко (11,4%) и Юрий Бойко (9,8%). На пятое место вышел известный телеведущий и блогер доктор Комаровский (Евгений Комаровский), кандидатура которого была выбрана для проверки гипотезы о том, что на пост президента могут реально претендовать и лица, которые не ведут активной политической деятельности.

Опрос был проведен 8-10 ноября 2021 года. Всего было опрошено 3,002 респондента возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей, и Крыма. Погрешность не превысила 2.4%. Опрос производился путем телефонного обзвона по верифицированной базе номеров (метод CATI).

В вопросе о возможных результатах голосования на выборах в Верховную Раду Украины были получены следующие результаты: "Слуга народа" — 21,3%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" — 18,8%, "Европейская солидарность" — 17,6%, "ВО "Батькивщина" — 11,2%, "Сила и честь" — 5,0%. Другие партии не преодолевают пятипроцентный барьер.

Отдельный блок вопросов был посвящен динамике (октябрь-ноябрь) отношения респондентов к журналистскому расследованию Pandora Papers и возможной причастности Владимира Зеленского и его окружения к созданию сети из офшорных компаний, которые могли принимать участие в теневых операциях по минимизации налогов и отмыванию денег.

На вопрос "Знаете ли вы о следующих фактах, зафиксированных в этих документах" были получены следующие ответы респондентов:

Количество опрошенных, которые знают о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский причастен к созданию сети из минимум 10-и офшорных компаний, из-за которых украинский госбюджет недополучил значительные налоговые отчисления от деятельности "Квартала 95" и других компаний" выросла с 65,2% до 71,3%.

42,8% респондентов знают о том, что "К созданию офшорных компаний причастны лица из ближайшего окружения Зеленского, которые сегодня занимают высокие должности в структуре украинской власти. В частности, речь идет о главе СБУ Иване Баканове и первом помощнике президента Сергее Шефире". 57,2% ответили на этот вопрос отрицательно.

Доля респондентов, которые знают о том, что "Используя офшорные компании, ближайшее окружение Зеленского приобретало квартиры в центре Лондона. В частности, Сергей Шефир – две квартиры за 2,28 миллиона и 3,5 миллиона долларов соответственно, Андрей Яковлев – квартиру за 2,3 миллиона долларов" выросла с 40,7% до 45,6%.

66,1% опрошенных знают о том, что "Офшорные компании, созданные при участии Владимира Зеленского, могут быть причастны к выведению 41 миллиона долларов из "Приватбанка". В октябре об этом знали 62,1% респондентов.

Подавляющее большинство опрошенных (85,2%) заявило о том, что причастность высших должностных лиц к офшорам недопустима. Не согласились с таким утверждением 9,3%.

64,5% опрошенных также заявили о том, что они верят расследованию на основе Pandora Papers. Противоположное мнение высказали 17,4% респондентов.

Также 64,8% опрошенных заявили о том, что собираются "внимательно следить" за развитием ситуации вокруг офшорных компаний, т.к. эта новость для них "важна и интересна". Противоположное мнение высказали 15,2% опрошенных.

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