Запрет оппозиционных телеканалов: следующий шаг Зеленского

В украинском сообществе горячо обсуждается тема запрета оппозиционных телеканалов. Согласно одной из версий, санкции против Козака и Медведчука ввели, в том числе, с подачи одной из башен Кремля. Якобы там идет борьба за ресурсы, выделяемые на продвижение пророссийской повестки дня. Есть ли обоснование подобным мнениям и что на самом деле скрывается за такими санкциями — об этом читателям "Комментариев" рассказали эксперты.

Коллаж "Комментариев" - автор Дмитрий Романюк

"Слухи запущены, чтобы размыть негатив"

По мнению директора Украинского института политики (УИП) Руслана Бортника, версия о московском следе в деле с санкциями против Козака-Медведчука и трех телеканалов выглядит довольно сомнительно.

"Скорее всего, мы видим попытку размывания информационной повестки дня. Чтобы снять нагрузку с Офиса президента (который обвиняют в попрании свободы слова, наступлении на оппонентов, пренебрежении законами), могли запустить миф о роли "башни Кремля" в ситуации с санкциями против ряда ресурсов представителей ОПЗЖ, включая телеканалы", — отмечает Руслан Бортник.

По его мнению, то же самое касается слухов о том, что телеканал Прямой (принадлежит Петру Порошенко) будет делиться ресурсами с каналами Медведчука.

"Если же "башенная" версия правдива, то получается, что одна из "башен Кремля" управляет Зеленским? Достаточно сомнительно… Потому и считаю, что подобные слухи запущены, чтобы размыть негатив, который пошел на ОП после указа президента, утвердившего санкции", — резюмирует директор УИП.

"Зеленский должен довести историю до логического конца"

Директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик считает, что не следует искать причины санкций против Медведчука в Москве. По его мнению, они имеют сугубо внутриукраинский характер.

"Обострились противоречия даже не между ОПЗЖ и Зеленским, а между Медведчуком и Зеленским. Президент считает, что Медведчук является главным спонсором и двигающим ресурсом т.н. тарифных протестов. На Банковой Зеленскому создали устойчивое мнение, что лично Медведчук (в союзе с Коломойским) стоит за попытками расшатать большинство – и провести досрочные парламентские выборы. Сюда же можно включить, что Медведчук стал играть значительную роль в лоббировании интересов части облгазов. Экономические и политические мотивы, а также личная неприязнь сыграли роль в том, что были введены санкции. Зеленский потребовал от своего окружения решить "проблему Медведчука". Решили таким способом", — поясняет Виталий Кулик.

По его мнению, теперь Зеленский должен довести историю до логического конца. Иначе она бумерангом ударит по нему же.

"Думаю, сейчас Офис президента будет пытаться ускорить процесс распада ОПЗЖ. В том числе, мотивируя часть, которая ориентируется на Левочкина, выйти и объединиться с представителями Ахметова. В этой нише остается телеканал НАШ, имеющий симпатию к бывшем Оппоблоку. Есть медийное усиление Левочкина, который является выгодополучателем от канал "Интер"... Если Зеленскому не удастся додавить (не будут открыты уголовные дела по фигурантам, не произойдут выемка документов и аресты), если он не склонит к сотрудничеству часть ОПЗЖ, если каналы вернуться через некоторое время в эфир путем судебных решений — это будет удар по Зеленскому, по рейтингам. Все увидят, что король голый, не способен доводить начатое до конца. Если это случится — можно ждать досрочный парламентских выборов", — прогнозирует Виталий Кулик.

Как сообщал портал "Комментарии", секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил закрытием всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. Санкции могут последовать по примеру лишения лицензии телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком.

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