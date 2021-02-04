В СНБО пригрозили заблокировать другие телеканалы, которые работают против Украины

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил закрытием всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. Санкции могут последовать по примеру лишения лицензии телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Об этом Данилов заявил во время брифинга.

Медведчук. Фото: 24 канал

Алексей Данилов отметил тот факт, что в Украине работает множество телеканалов, которые имеют антиукраинскую направленность.

Он подчеркнул, что местоположение канала не имеет никакого значения: на востоке, юге, западе Украины или любом другом месте нашей страны.

Секретарь СНБОУ сказал, что власть будет соответствующе реагировать, когда у неё будут необходимы документы и доказательства. Он отметил, что эмоциями никто руководствоваться не собирается.

2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем этих телеканалов называют главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.

Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и заявил, что они являются инструментом гибридной войны России против Украины.

Президент Зеленский заявил, что каналы работали на подрыв национальной безопасности Украины и финансировались из России. Источники в СБУ и СНБО также сообщили о том, что медиахолдинг финансировался с территории непризнанной "ЛНР".

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский спросил мнение руководителей других украинских телеканалов насчет закрытия холдинга Козака.

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