В СНБО пригрозили заблокировать другие телеканалы, которые работают против Украины

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Гриниченко Дима
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов пригрозил закрытием всем телеканалам, которые ведут антиукраинскую деятельность. Санкции могут последовать по примеру лишения лицензии телеканалов 112, NewsOne и Zik, которые связывают с нардепом Виктором Медведчуком. Об этом Данилов заявил во время брифинга.
Медведчук. Фото: 24 канал
Алексей Данилов отметил тот факт, что в Украине работает множество телеканалов, которые имеют антиукраинскую направленность.
Он подчеркнул, что местоположение канала не имеет никакого значения: на востоке, юге, западе Украины или любом другом месте нашей страны.
Секретарь СНБОУ сказал, что власть будет соответствующе реагировать, когда у неё будут необходимы документы и доказательства. Он отметил, что эмоциями никто руководствоваться не собирается.
2 февраля Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о наложении санкций на нардепа Тараса Козака и его активов, среди которых оказались телеканалы 112, NewsOne и Zik. Фактическим владельцем этих телеканалов называют главу политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука.
Министр культуры Александр Ткаченко обвинил каналы в информационном терроризме и заявил, что они являются инструментом гибридной войны России против Украины.
Президент Зеленский заявил, что каналы работали на подрыв национальной безопасности Украины и финансировались из России. Источники в СБУ и СНБО также сообщили о том, что медиахолдинг финансировался с территории непризнанной "ЛНР".
Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский спросил мнение руководителей других украинских телеканалов насчет закрытия холдинга Козака.
Читайте также о том, какие телеканалы в Украине могут закрыть следующими.
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