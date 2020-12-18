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«Голос» торговался за бюджет, нужен свой человек в МОН: политолог назвал причину истерики против Шкарлета

Политолог назвал причину протестов партии "Голос" в Верховной Раде против назначения Шкарлета

сегодня, 16:03
Автор:

Станислав Молчанов

На Сергея Шкарлета, кандидатуру которого вчера ВРУ поддержала и назначила министром здравоохранения, идет информационная атака. О причинах таких действий от фракции "Голос" рассказал политолог. 

«Голос» торговался за бюджет, нужен свой человек в МОН: политолог назвал причину истерики против Шкарлета

Так, согласно мнению эксперта, на такое поведение существуют сугубо меркантильные причины, говорит политолог Андрей Смолий и объясняет мотивы партии в дискредитации должностного лица. 

"Конечно, что фракция "Голос" и некоторые группы влияния в "Слуге народа" хотели бы иметь своего министра в должности", указывает автор.

Политолог даже ссылается на некую инсайдерскую информацию, согласно которой представители "Голоса" вели определенные переговоры в ходе принятия проекта бюджета  — мол, если  они дадут голоса, то кандидатура на пост министра будет предложена с их стороны.

Эксперты оценивают подобные действия как политическую игру "Голоса", который позиционирует себя в Верховной Раде как оппозиционную силу. Впрочем, политолог  Андрей Смолий не считает "Голос" оппозицией, поскольку указывает, что зачастую депутаты от фракции голосовали совместно с монобольшинством.

Смолий считает, что Шкарлета надо было назначать полноценным министром с самого начала, тем более, что его поддержал президент, чем еще он взял на себя определенную ответственность за это кадровое решение.

Как известно, "Голос" заявил о требовании переголосования назначения Шкарлета, ссылаясь на то, что в его поддержку зачислен голос депутата Григория Суркиса, которого якобы не было в сессионном зале. Сам нардеп этого не подтвердил.

Вместе с тем, признание голосования недействительным — не предусмотрено регламентом ВР. А постановление о назначении Шкарлета министром образования  уже опубликовано на сайте парламента за подписью Разумкова.


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