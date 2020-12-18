«Голос» торговался за бюджет, нужен свой человек в МОН: политолог назвал причину истерики против Шкарлета

На Сергея Шкарлета, кандидатуру которого вчера ВРУ поддержала и назначила министром здравоохранения, идет информационная атака. О причинах таких действий от фракции "Голос" рассказал политолог.

Так, согласно мнению эксперта, на такое поведение существуют сугубо меркантильные причины, говорит политолог Андрей Смолий и объясняет мотивы партии в дискредитации должностного лица.

"Конечно, что фракция "Голос" и некоторые группы влияния в "Слуге народа" хотели бы иметь своего министра в должности", указывает автор.

Политолог даже ссылается на некую инсайдерскую информацию, согласно которой представители "Голоса" вели определенные переговоры в ходе принятия проекта бюджета — мол, если они дадут голоса, то кандидатура на пост министра будет предложена с их стороны.

Эксперты оценивают подобные действия как политическую игру "Голоса", который позиционирует себя в Верховной Раде как оппозиционную силу. Впрочем, политолог Андрей Смолий не считает "Голос" оппозицией, поскольку указывает, что зачастую депутаты от фракции голосовали совместно с монобольшинством.

Смолий считает, что Шкарлета надо было назначать полноценным министром с самого начала, тем более, что его поддержал президент, чем еще он взял на себя определенную ответственность за это кадровое решение.

Как известно, "Голос" заявил о требовании переголосования назначения Шкарлета, ссылаясь на то, что в его поддержку зачислен голос депутата Григория Суркиса, которого якобы не было в сессионном зале. Сам нардеп этого не подтвердил.

Вместе с тем, признание голосования недействительным — не предусмотрено регламентом ВР. А постановление о назначении Шкарлета министром образования уже опубликовано на сайте парламента за подписью Разумкова.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!