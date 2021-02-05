Закрытые в Украине телеканалы зарабатывали на войне на Донбассе - Аваков

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Ольга Чародий
Министр внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”,
NewsOne и ZIK. Об этом заявил
Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера".
Арсен Аваков (фото из открытых источников)
"И пусть тот, кто говорит, что у нас ущемляется свобода
слова, когда закрываются пропагандистские каналы, я хочу каждому из вас
напомнить, что свобода слова — это не свобода пропаганды агрессора", — сказал Аваков.
Кроме того, как считает политик, закрытые в Украине
телеканалы зарабатывали на войне на Донбассе.
Министр отметил, что по этим материалам понятно, работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.
Напомним, Сегодня на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой.По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц. Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством.
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