Закрытые в Украине телеканалы зарабатывали на войне на Донбассе - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков полностью поддержал санкции СНБО против телеканалов “112 Украина”, NewsOne и ZIK. Об этом заявил Аваков в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

Арсен Аваков (фото из открытых источников)

"И пусть тот, кто говорит, что у нас ущемляется свобода слова, когда закрываются пропагандистские каналы, я хочу каждому из вас напомнить, что свобода слова — это не свобода пропаганды агрессора", — сказал Аваков.

Кроме того, как считает политик, закрытые в Украине телеканалы зарабатывали на войне на Донбассе.

"Человек получает 3000-5000 гривен по официальной отчетности на этих каналах. У меня вопрос, где те остальные десятки миллионов, которые черным налом им раздали. Откуда они? И нам понятно, откуда они? У нас есть ряд секретных материалов, о которых не могу здесь говорить. Я видел материалы следствия, часть из них расследовало подразделение МВД Украины", — заявил он.

Министр отметил, что по этим материалам понятно, работники этих каналов зарабатывали на военной ситуации на Донбассе, а Россия финансировала пропагандистскую деятельность.

Напомним, Сегодня на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой.

По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц . Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!