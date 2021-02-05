Шпионы в СБУ, некомпетентные журналисты и так называемые эксперты - Данилов рассказал о закрытии каналов

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Оленка Клочко
Сегодня на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой.
Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности. Фото: трансляция
По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц. Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством.
Секретарь СНБО подчеркнул, что ими были сделаны выводы, что вся деятельность этих каналов — это элементы гибридной войны и информационный террор против Украины, развернутый РФ с использованием своих соратников. Данилов утверждает, что нынешние решения отменить будет невозможно, ведь материалы собирались очень долго и готовились в течение 8 месяцев.
Он также раскритиковал нынешний состав Службы безопасности Украины, по его мнению, там работает русская агентура:
Отдельно секретарь СНБО отозвался о "качестве" молодых журналистов:
Еще одной проблемой, которая мешает бороться против российской пропаганды, по словам Данилова, является пул экспертов, количество которых в последнее время очень возросло:
Напомним, что вчера Алексей Данилов угрожал закрыть и другие телеканалы, которые будут вести антиукраинскую деятельность. "Комментарии" сообщали, что он считает, что таких каналов множество, и территориально они могут быть расположены в любом месте.
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