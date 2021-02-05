Шпионы в СБУ, некомпетентные журналисты и так называемые эксперты - Данилов рассказал о закрытии каналов

Сегодня на встрече Киевского форума секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал о деталях подготовки решения о закрытии каналов Тараса Козака 112, ZIK и NewsOne, а также обозначил основные угрозы в борьбе с российской пропагандой.

Алексей Данилов на Киевском форуме безопасности. Фото: трансляция

По словам Данилова, это не легкое дело, которое можно решить за день или за месяц. Работа в этом направлении продолжалась с лета прошлого года, и только когда все материалы были готовы, началась их реализация. СНБО тщательно следил за информационным пространством.

"Нам было понятно, что это не средства массовой информации, а исключительно пропагандистская машина России. Мы с каждым днем ​​получали информацию о том, кто это финансирует, и что там происходит", — пояснил Данилов.

Секретарь СНБО подчеркнул, что ими были сделаны выводы, что вся деятельность этих каналов — это элементы гибридной войны и информационный террор против Украины, развернутый РФ с использованием своих соратников. Данилов утверждает, что нынешние решения отменить будет невозможно, ведь материалы собирались очень долго и готовились в течение 8 месяцев.

"Никакой конспирологии, что это произошло по какому-то заказу, что кто-то кому-то звонил — это все ерунда. Материалы готовились в системе полной секретности", — заявил Алексей Данилов.

Он также раскритиковал нынешний состав Службы безопасности Украины, по его мнению, там работает русская агентура:

"Мы сделали большую ошибку, когда не закрыли на улице Банковой КГБ, а переименовали в Службу безопасности Украины, оставили тех же сотрудников — это очень опасно. Последствия мы пожинаем до сих пор. Агентура РФ сегодня на нашей территории просто огромная", — констатировал он.

Отдельно секретарь СНБО отозвался о "качестве" молодых журналистов:

"Если человек называет себя журналистом, он должен соответствовать определенным критериям журналистики, потому что журналистика и пропаганда — это две разные вещи. Это особенно важно для молодых людей, которые в свои 20 лет считают себя журналистами и думают, что могут освещать те или иные вещи."

Еще одной проблемой, которая мешает бороться против российской пропаганды, по словам Данилова, является пул экспертов, количество которых в последнее время очень возросло:

"Сегодня он эксперт по газовым вопросам, завтра — по коронавирусу. Мы все это отслеживаем, и знаем человека, который является экспертом по 18 вопросам. Когда мы начинаем разбираться, кто это, оказывается, что в свои 29 лет он ни дня официально не работал, но является экспертом ", — рассказал Данилов.

Напомним, что вчера Алексей Данилов угрожал закрыть и другие телеканалы, которые будут вести антиукраинскую деятельность. "Комментарии" сообщали, что он считает, что таких каналов множество, и территориально они могут быть расположены в любом месте.

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