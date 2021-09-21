Законопроект об олигархах: почему он вызывает столько споров

На этой неделе Верховная Рада планирует рассмотреть т.н. ресурсный законопроект №5600 о наполнении бюджета (полное название – "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений"). Почему он вызывает столько споров? В каком виде его стоило бы принять? Эксперты постарались прокомментировать для издания "Комментарии-Украина".

Рада (фото из открытых источников)





Глава движения #SaveФОП и Союза защиты предпринимательства Сергей Доротич считает главным подводным камнем, что в один законопроект попытались впихнуть "всё и сразу".





"Есть нормы, которые бизнес категорически не воспринимает, а есть — которые приветствует. И это проблема. Законопроект сделали слишком массивным. И под завесой позитивных изменений пытаются протянуть те, которые бизнес не воспринимает", – поясняет Сергей Доротич. По его мнению, правильнее было бы разделить этот документ по направлениям. Рента — отдельно. Налоговые вопросы — отдельно. Земельные — отдельно.





"Если бы произошло такое разделение, отдельные законопроекты легче бы прошли, – уверен Сергей Доротич. – Была бы экспертная дискуссия по каждому конкретному вопросу. Вместо этого правящее большинство в который раз пытается протянуть нормы, которые не воспринимаются обществом, предпринимателями, припудривая их каким-то ожидаемыми позитивами. К примеру, вопрос ренты точно нужно было выносить отдельным законопроектом. Тогда бы мы видели, кто из депутатов отстаивает интересы олигархов, а кто – реально позитивные для малого и среднего бизнеса моменты", – резюмирует глава движения #SaveФОП.





Народный депутат 7 созыва, старший научный сотрудник Национального научного центра "Институт аграрной экономики" Игорь Сабий уверен, что введение минимального налогового обязательства (МПЗ), прописанное в законопроекте №5600, приведет к существенному увеличению налоговой нагрузки на физических лиц, личные крестьянские, малые фермерские хозяйства, другие малые субъекты хозяйствования. По его словам, они, в отличие от крупных сельскохозяйственных товаропроизводителей, для которых с введением МПЗ уровень фискальной нагрузки не изменится, или изменится незначительно, не имеют возможности уменьшать налоговое обязательства по МПЗ за счет других налогов и сборов.





Также законопроектом предлагается применять положения по уменьшению финансового результата до налогообложения налогом на прибыль предприятий исключительно крупными плательщиками налогов на сумму отрицательного значения объекта налогообложения в течение 10 последовательных налоговых (отчетных) лет, начиная с налогового (отчетного) года возникновения такого отрицательного значения объекта налогообложения.





"Введение законодателем вышеприведенных правовых и экономических условий приведет к продаже или передаче малыми производителями в аренду земельных участков, которые они сейчас обрабатывают, – уверен Игорь Сабий. – А также – к сокращению производства и прекращению деятельности единоличными, фермерскими, семейными фермерскими хозяйствами, мелкими и средними сельскохозяйственными предприятиями".





Такие факторы, акцентирует эксперт, приведут к следующим негативам:

– рост безработицы в сельской местности,

– снижение поступлений в бюджеты всех уровней,

– отток рабочей силы в города и за границу,

– углубление демографического кризиса,

– последующее закрытие заведений образования, медицины, охраны здоровья, социальной защиты,

– углубление неравенства,

– напряжение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации,

– снижение конкуренции и монополизация сельскохозяйственного производства,

– изменения структуры агропроизводства, товарной структуры экспорта-импорта,

– рост цен на внутреннем рынке продовольствия.





Представитель Экономической экспертной платформы Олег Гетман обращает внимание, что проект №5600 в первоначальной редакции (внесен в Раду 2 июня, принят в первом чтении 1 июля 2021) содержал лишь несколько положительных норм, в частности относительно осовременивания рентных платежей и экологических налогов. При этом в документе имелись десятки рисковых и негативных моментов.





"За последние месяцы законопроект получил много критики от аналитических центров и бизнес ассоциаций. В частности, коалиция аналитических центров Экономическая экспертная платформа сформировала оценку негативных норм и направила ее летом народным депутатам, – отметил Олег Гетман. – Надо отметить, что ко второму чтению нардепы существенно доработали проект. Они учли предложения экспертов и в настоящее время мы, имеем вполне сбалансированную редакцию данного документа. Он уже согласован профильным комитетом. И, с моей точки зрения, в такой редакции его целесообразно принимать в целом".





По словам представителя ЭЭП, из законопроекта №5600 были удалены такие рисковые нормы

1. Исключено положение о налоговом залоге на период обжалования ППР (Налоговые уведомления-решения).

2. Контролирующий орган имеет право отправлять запросы в случае выявления фактов, свидетельствующих о потенциальном нарушении, но оно ограничено правом налогоплательщика не предоставлять информацию и документы, если они уже были предоставлены контролирующему органу в прошлом. Также контролирующий орган не может в целях подтверждения расходов требовать информацию из баз, доступ к которым он имеет.





3. Усовершенствован механизм списания убытков крупными плательщикам налога на прибыль. Предполагается, что убытки учитываются до полного их погашения, но частями по 50% ежегодно. Если сумма оставшихся убытков составит до 10% от финрезультата, то такие убытки учитываются в полном объеме. Первым отчетным периодом будет 2022 год.





4. Исключены нормы, предусматривающие внедрение акцизов для производителей возобновляемых источников энергии (ВИЭ).





5. Для обеспечения справедливости начисления минимального налогового обязательства (МПЗ) по земельным участкам государственной и негосударственной формы собственности предусмотрено зачисление в счет уплаты МПЗ лишь 20% арендной платы за земельные участки, относящиеся к государственной или коммунальной собственности (в первом чтении предлагалось зачислять полностью). Кроме того, первый период начисления МПЗ – 2022 год. То есть, МПЗ будет начисляться в 2023-м за 2022-й. В первом же чтении предусматривалась оплата за 2021 год. Также предусмотрены переходные положения по применению коэффициента при определении МПЗ. В 2022-м и 2023-м он уменьшен с 0,05 до 0,04.





6. Исключены вопросы налогообложения платой за землю земельных участков, в случае пользования без оформления правоустанавливающих документов, в том числе в случае самозахвата.





7. Исключено положение о налогообложении НДС второго и последующего предоставления жилья.





8. Исключено положение об установлении дополнительных требований к правам на бюджетное возмещение (включение соответствующих расходов в размере не менее 8% продажной цены таких изготовленных товаров).





9. Увеличены сроки по включению в налоговый кредит зарегистрированных НН – с 185 дней (в первом чтении) до 366 календарных дней.





10. Предусмотрено налогообложение операций по продаже третьего и более объектов недвижимого имущества по ставке 18% исключительно от чистого дохода. При этом такая ставка не распространяется на продажу имущества, полученного по наследству,





11. Введена дифференциация ставок налогообложения марганцевых руд в зависимости от размера средней фактической цены реализации, определенной как средняя стоимость железной руды по индексу.





12. Уточнены ставки рентной платы за использование подземной воды в связи с изменением административно-территориального деления.





Напомним, в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" первый зампредседателя Верховной Рады Руслан Стефанчук и глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия вошли в открытый конфликт со спикером ВР Дмитрием Разумковым по поводу закона об олигархах.





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