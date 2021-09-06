Законопроект об олигархах и тысячи поправок к нему: удастся ли принять резонансный документ

Одним из наиболее резонансных законопроектов, который может принять Рада во время новой сессии, является т.н. "законопроект об олигархах". Уже известно, что к нему поступило 1257 поправок.

Законопроект о борьбе с олигархами. Коллаж "Комментарии" Д.Романюк

Эксперты рассказали изданию "Комментарии", в каком окончательном виде его могут принять, а также, как закон будет использоваться властью.

Мы видим исключительно политический закон, который будет использован для борьбы с политическими оппонентами

Политический эксперт Денис Гороховский считает, что пока сложно сказать каким по итогу получится закон "об олигархах", учитывая количество предложенных правок. Но при этом он отмечает, что можно смело констатировать – мы видим исключительно политический закон, который будет использован для борьбы с политическими оппонентами.

"Электорат в Украине традиционно испытывает неприязнь к социальной категории, которую принято называть "олигархи", – подчеркивает Денис Гороховский. – Поэтому, во-первых, закон направлен на заигрывание с народом. Такой "пряник" – мол, "вот мы, власть, за социальную справедливость". Во-вторых, учитывая предыдущие действия власти, можно предположить, что закон или будет выписан таким образом, чтоб под его действия не попали отдельные олигархи, или же их будут просто игнорировать, а в отработку попадут исключительно те, кто находится в оппозиции к власти".

Это один из принципиально важных документов лично для президента Зеленского

Политтехнолог Борис Тизенгаузен подчеркивает, что законопроект №5559 о деолихаргизации, действительно, является одним из резонансных. Хоть и предусматривает лишь простые вещи.

"Первое – будет создан определенный реестр олигархов по определенным критериям. Второй – что люди, которые попадут в этот реестр, обязаны будут подавать декларацию. Третье – если происходит контакт госчиновника с одним из людей, которые попали в список олигархов, об этом контакте необходимо будет сообщить. Некий аналог американского закона о лоббизме, согласно которому просто так госчиновник с бизнесменом встретиться не может. Он обязан предоставить сведения об этом контакте, о темах, которые проговаривались. Чтобы не было кулуарных, теневых переговоров между политиками и бизнесменами", – поясняет эксперт.

По его мнению, так называемый поправочный спам, который сейчас вокруг этого законопроекта происходит, делается руками проолигархических групп депутатов.

"Естественно, те, кто потенциально может попасть в список олигархов, не заинтересованы ни в этом, ни в подаче декларации о доходах, а также обнародования своих контактов с госчиновниками. Это слишком усложняет кулуарное решение ряда вопросов, – отмечает Борис Тизенгаузен. – Помним похожий поправочный спам, с тысячами правок, был вокруг т.н. "антиколомойского закона". Есть такой инструмент затягивания принятия законопроектов. И определенное время понадобится, чтобы разбить правки на темы, проработать. Тут еще вопрос в спикере Разумкове, который, похоже, готов рассматривать данный проект закона по сложной, длительной процедуре. Ставить каждую из поправок на голосование. И, насколько я понимаю, Разумков является одним из инициаторов подачи этого законопроекта на рассмотрение в Венецианскую комиссию на предмет конституционности. Это тоже один из элементов усложнения принятия законопроектов. Но элемент в правовом поле".

Комментируя заявления ряда экспертов, что законопроекте есть неконституционные моменты, когда принуждается одна категория людей делать то, что они не хотят (тех же олигархов – подавать декларации), Борис Тизенгаузен акцентирует, что и во многих цивилизованных странах существует практика борьбы с теневым лоббизмом. И это – нормальный процесс.

"Законопроект ведь не предусматривает ограничение олигархов в правах, отъема у них каких-то активов, включая медийные. Пока речь идет лишь о регистрировании определенных групп, которые имеют существенное влияние на политические процессы через собственные карманные группы политиков, через собственные медиа. Так что пока ничего страшного для олигархов, с принятием этого законопроекта, не произойдет. Никто их "раскулачивать" не собирается", – подчеркивает эксперт.

Оценивая перспективы принятия данного проекта закона, Борис Тизенгаузен согласился с мнением Разумкова, что на этой неделе точно не удастся рассмотреть такое количество правок. Тем более по длительной процедуре.

"Но, думаю, в этом месяце законопроект обязательно рассмотрят в зале заседаний. Это один из принципиально важных документов лично для президента Зеленского", – резюмирует эксперт.

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