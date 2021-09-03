В понедельник, 6 сентября, состоится внеочередной съезд партии "Слуга народа" (СН). На нем намерены выбрать кандидатов в депутаты на промежуточных выборах по 184 и 197 округу (Херсонская и Черкасская области, состоятся 31 октября) и решать текущие партийные моменты.

Кадровые вопросы в "Слуге народа": чего ожидать от предстоящего съезда партии - фото из открытых источников

Насколько кадровый вопрос важен для СН? Чего ожидать от съезда, кроме, собственно, выдвижения кандидатов в нардепы? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Для партии важно показывать, что она может нести ответственность за своих членов, особенно тех, кого ставили парламентариями

Политолог, директор аналитического центра "Политика" Николай Давидюк отмечает, что запускается новый политсезон, поэтому "слугам" самим надо понять, кого выдвигать на мажоритарку на Черкасчине или на Херсонщине. И, возможно, в мэры Харькова, где выборы также пройдут 31 октября. А если не кандидата – то хотя бы сказать, кого будут поддерживать.

"Могут также обсудить (есть недовольство и президента, и населения, и экспертного сообщества) ситуацию с несколькими министрами. Как минимум, глава Минобороны Андрей Таран и министр соцполитики Марина Лазебная могут получить от партии некое негативное политическое негодование по поводу не соответствия тому уровню, который предполагают их посты", – прогнозирует эксперт.

Он также считает, что по запросу и ожиданию населения вопрос касательно резонансного ДТП со "слугой"-нардепом Александром Трухиным будет стоять в одном ряду с критикой ряда министров и назначением кандидатов на округа.

"Если партия вынесет дисциплинарное наказание одному из своих депутатов, который, предположительно, занимался не совсем трезвым вождением, это будет выглядеть как европейский, здоровый политический шаг. Если же они эту тему замнут или наоборот попытаются от него избавиться (мол, нам такой не нужен) – тогда это хитросделанная политика. Важно честно коммуницировать и честно реагировать на ситуацию. А избавляться от депутатов, которые потом опять с вами голосуют – такая себе история. Для партии важно проходить такие моменты вместе, показывать, что она может нести ответственность за своих членов, особенно тех, кого ставили парламентариями", – считает Николай Давидюк.

Платить за каждое "правильное" голосование приходится всё дороже – аппетиты растут

Политтехнолог, специалист по антикризисным кампаниям Денис Богуш считает, что кадровый вопрос в СН стоит очень остро. Причем это проблема как партии, так и лично Зеленского.

"У СН фактически отсутствуют партийные ячейки на местах. Одни выборы финансировали одни люди, их "кинули". Потом были вторы, третьи, а сейчас Ермак расставляет на разные должности в государстве вообще четвертых. И вопрос довыборов и хороших кандидатов – это серьезная тема для провластной партии. Достаточно вспомнить ситуацию с довыборами в Ивано-Франковской области, где протащили Вирастюка. Без вмешательства спецслужб, без нескольких этапов фальсификаций его бы в Раде не было. Фактически "через колено" тогда выбрали Вирастюка. Вряд ли в партии хотят, чтобы и дальше так было – с таким-то негативным резонансом. Тем более, что рейтинг неуклонно снижается, местные элиты сопротивляются. Так что вопрос выдвижения – серьезный. И на съезде ему, думаю, уделят основное внимание", – прогнозирует Денис Богуш.

Эксперт также предполагает, что если не явно, то за кулисами съезда, представители СН будут пытаться разрулить внутрипартийные конфликты.

"А их накопилось немало. Начиная от конфликта по линии Офис президента – спикер ВР Разумков. До конфликтов между группами депутатов – того же Разумкова, Коломойского, Авакова и так далее. Ведь давно понятно, что есть ряд групп в монобольшинстве, в этой "зеленой коалиции", у которых – центробежные тенденции. И Зеленскому нужно как-то это скрепить. Потому что ни лидер партии Корниенко, ни лидер фракции Арахамия этого сделать не могут, – отмечает Денис Богуш. – При этом платить за каждое "правильное" голосование приходится всё дороже – аппетиты растут".

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