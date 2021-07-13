Закон о ВККС принят: как это повлияет на судебную систему Украины

Во вторник, 13 июля, члены украинского парламента поддержали прежде ветированый Президентом закон №3711-д, касающийся судоустройства и статуса судей. Согласно правкам от Владимира Зеленского, международным экспертам все же достанется приоритетность голоса при назначении членов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. "Комментарии" попросили экспертов оценить это решение нардепов и перспективы работы ВККС в целом.

Рада проголосовала закон о ВККС с поправками от Зеленского. Коллаж: УП

"То, что закон с такими правками проголосуют, сомнения не вызывало"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко признался, что его данное решение нардепов не удивило. Специалист напомнил, что вето президента было наложено из-за частично конкурирующих между собой правок. Одна из них давала международным экспертам решающий голос в конкурсной комиссии, а согласно второй для принятия решения о назначении члена ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.

В итоге были учтены следующие предложения президента:

- решение принимается четырьмя голосами из шести, если его поддержали не менее двух представители международных организаций;

- если будет избран состав ВККС не в полном объеме — минимально 11 членов, то в этом составе должно быть шесть судей, чтобы соблюсти рекомендации Венецианской комиссии.

"То, что закон с такими правками проголосуют, сомнения не вызывало. Это позволяет разблокировать процесс отбора судей в ВККС, заблокированный с конца 2019 года, и организовывать конкурсы на должности судей. Что касается участия в таком отборе международных экспертов — тут есть как потенциально позитивные, так и потенциально негативные моменты, — отмечает Богдан Бондаренко. — Когда процесс будет запущен, станет яснее, чего в нем больше — "зрады" или победы".

"Установление правового регулирования процесса формирования ВККС было необходимо"

Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат юридических наук Мирослава Чорноусько считает объективно необходимой доработку законопроекта. Которая и была произведена.

"Что касается вопроса участия международных экспертов в назначении членов ВККС, то он уже достаточно длительное время является дискуссионным, тем более учитывая решающее значение голоса таких экспертов. Если не принимать во внимание вопросы соответствия таких положений Конституции, а опираться исключительно на практический аспект, вопрос не теряет дискуссионности, — отмечает эксперт. — Так, по сути, законопроект в поддержанной редакции создает предпосылки для блокировки международными экспертами решений комиссии".

С одной стороны, такая возможность может быть полезна с точки зрения обеспечения беспристрастности решения, считает Чорноусько. С другой же — встает вопрос о том, каким образом на практике будет налажено взаимодействие в процессе принятия решений.

"То есть, оценивать такие положения однозначно негативно будет преждевременным, — подчеркивает Мирослава Чорноусько. — Сегодня основной задачей, на решение которой и направлен законопроект, является обеспечение возможности функционирования ВККС с целью преодоления кадрового кризиса в украинских судах. Ведь незаполненность вакантных должностей судей сужает возможности доступа граждан к правосудию".

Учитывая это и критические нарушения сроков рассмотрения дел, эксперт констатирует, что установление правового регулирования процесса формирования ВККС было необходимо. Впрочем, по ее мнению, преждевременно надеяться на достижение быстрых результатов в связи с принятием данного закона, который еще должен подписать глава государства.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают присутствие в отборочной комиссии ВККС иностранных специалистов. Подробности — в нашем материале.

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