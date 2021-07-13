Закон о ВККС принят: как это повлияет на судебную систему Украины

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МЕНЮ
Вечканова Елена
Во вторник, 13 июля, члены украинского парламента поддержали прежде ветированый Президентом закон №3711-д, касающийся судоустройства и статуса судей. Согласно правкам от Владимира Зеленского, международным экспертам все же достанется приоритетность голоса при назначении членов в Высшую квалификационную комиссию судей Украины. "Комментарии" попросили экспертов оценить это решение нардепов и перспективы работы ВККС в целом.
Рада проголосовала закон о ВККС с поправками от Зеленского. Коллаж: УП
Эксперт по конституционному праву Богдан
Бондаренко признался, что его данное решение нардепов не удивило. Специалист
напомнил, что вето президента было наложено из-за частично конкурирующих между
собой правок. Одна из них давала международным экспертам решающий голос в
конкурсной комиссии, а согласно второй для принятия решения о назначении члена
ВККС необходимо по два голоса украинских и международных экспертов.
В итоге были учтены следующие предложения
президента:
- решение принимается четырьмя голосами из шести,
если его поддержали не менее двух представители международных организаций;
- если будет избран состав ВККС не в полном
объеме — минимально 11 членов, то в этом составе должно быть шесть судей, чтобы
соблюсти рекомендации Венецианской комиссии.
Адвокат, эксперт по вопросам правоохранительной и судебной деятельности, кандидат
юридических наук Мирослава Чорноусько считает объективно необходимой доработку
законопроекта. Которая и была произведена.
С одной стороны, такая возможность может быть
полезна с точки зрения обеспечения беспристрастности решения, считает Чорноусько.
С другой же — встает вопрос о том, каким образом на практике будет налажено
взаимодействие в процессе принятия решений.
Учитывая это и критические нарушения сроков
рассмотрения дел, эксперт констатирует, что установление правового
регулирования процесса формирования ВККС было необходимо. Впрочем, по ее
мнению, преждевременно надеяться на достижение быстрых результатов в связи с
принятием данного закона, который еще должен подписать глава государства.
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как эксперты оценивают присутствие в отборочной комиссии ВККС иностранных специалистов. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать о том, что Украине принесет запрет на обжалование решений Совета нацбезопасности и обороны, если его поддержат нардепы.
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Ерофей
сегодня, 14:17
Может хоть рейтинговый список кандидатов в судьи, состоящий из более тысячи практически готовых и "пролюстрированых" кандидатов , заработает. Его начал и создал бывший глава ВККСУ, Игорь Самсин. А вот последователь, бездельник Казьяков, под эгидой коррупционера Филатова, оставил без малей шего движения этот список. Мало того, еще и угробили работу всей ВККСУ, что было нп руку сегодняшней власти. Воровать теперь можно безнаказанно!