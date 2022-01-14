Закон о деолигархизации заработает в мае

СНБО проверяет более 10 человек, которых могут внести в реестр олигархов. Олигархам запретят давать деньги партиям и приватизировать крупные объекты. А вы верите, что действующая власть ослабит влияние великих богачей?

Алексей Данилов - фото из открытых источников

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном в четверг, 13 января, что СНБО проверяет более десятка человек на предмет того, подпадают ли они под критерии олигарха, определенные законом.

Ранее Данилов публично говорил, что в олигархическую среду можно отнести 13 граждан. Сейчас он уточнил, что говорил о них как о кандидатах, которые могут быть внесены в реестр олигархов, если проверка покажет, что они соответствуют определенным законом критериям. "Цифра 13 мне ясна, вы меня за язык не поймаете, я вам могу рассказать: их гораздо больше", — сказал он.

Точного количества Данилов называть не стал, как и конкретных фамилий.

"Для того чтобы дать окончательное толкование, нужно пройти проверку. Там есть критерии, определенные законодательством. Мы на сегодняшний день предварительно отрабатываем этот вопрос. И я не могу сказать, что будет в результате", — сказал он.

На вопрос о том, попадут ли в реестр олигархов Игорь Коломойский и Ринат Ахметов, секретарь СНБО ответил, что "если человек будет подпадать под три критерия – то да".

Данилова также спросили, изучает ли СНБО возможность введения санкций в отношении пятого президента Украины Петра Порошенко, которому объявили подозрение в государственной измене. Он ответил, что пока подобное представление в СНБО не поступало. "Если будет представление, мы будем его изучать", – сказал Данилов.

Напомним, танцы вокруг законопроекта №5599 об олигархах, принятого Радой 23 сентября, продолжаются. Представитель президента в Конституционном суде, народный депутат Федор Вениславский уверяет, что спорных поправок к документу не нашли, а потому до конца следующей недели спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, сообщивший, что получил отрицательный результат теста на коронавирус и возвращается к работе, должен подписать закон – и тот будет передан на подпись президенту.





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