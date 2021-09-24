Закон о деолигархизации может подвергаться значительному давлению, - министр

Принятие закона о деолигархизацию во втором чтении все еще не значит, что он может воплотиться в жизнь. Об этом на своей странице в Facebook написал министр юстиции Денис Малюська.

Денис Малюська, фото с открытых источников

Министр говорит, что олигархи оказывают сильное давление, чтобы их влияние оставалось таким же большим. Хотя закон принят в вполне приемлемом виде.

"Далее будет непросто. Ожидаю, что подписание и публикацию текста точно будут пытаться затянуть и блокировать. Любые выводы Венецианской комиссии (даже вполне положительные) будут использовать для того чтобы поставить под сомнение конституционность закона. Закон обжалуют в Конституционный Суд Украины. Законопроект и его имплементацию будут атаковать с помощью медиа. Группы лучших юристов страны из частного сектора будут придумывать схемы как вывести олигархов из-под действия закона. Все решения о признании лица олигархом будут обжалованы в Верховный Суд и ЕСПЧ", — говорит Денис Малюська.

Задача олигархических групп, по словам Малюськи, это как минимум затянуть все до следующих парламентских выборов. Как максимум, это сделать закон недействующим и отбить у политиков желание повторить его принятие. Но министр юстиции прогнозирует, что эти попытки будут неудачными. Олигархам министр предлагает избавиться одного или нескольких признаков "олигарха". Это значит, что надо продать или распределить монопольный бизнес, отойти от политики или продать свое медиа. На это все у олигархов есть полгода. Также министр спрогнозировал, что будет, если они этого не сделают.

"Контакты таких олигархов с чиновниками станут прозрачными — чиновники будут обязаны о них сообщать. О лигархи не смогут финансировать политическую деятельность. О лигархи не смогут участвовать в большой приватизации и, главное, олигархи станут олигархами вполне официально, что станет важным предостережением для их контрагентов по бизнесу", — резюмировал Денис Малюська.

Также Малюська добавил, что этот законопроект и является антимонопольным законодательством, борется с чрезмерной концентрацией. И закон заставит олигархов соблюдать цивилизованные правила поведения.

Ранее портал "Комментарии" анализировал, как могут развиваться события после принятия законопроекта о деолигархизации. По мнению политического эксперта, директора Communication group Владимира Манько, в игру вокруг деолигархизации активно вступил спикер Рады — Дмитрий Разумков.









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