Закон о деолигархизации – депутаты доработали принятый ранее документ

Верховная Рада пересмотрела закон, так как в ходе предварительного обсуждения не заметили некоторые несогласованности в тексте. Содержание внесенных поправок приведено в сообщении агентства "Interfax-Украина".

Антиолигархический законопроект направлен на ограничение влияния олигархов на политику и СМИ – иллюстративное фото из сети

Текст законопроекта №5599, принятого 23 сентября 2021 г., исправлен на очередном заседании Верховной рады 3 ноября 2021 г. Депутаты внесли изменения в ряд статей и приняли решение о том, кто должен подписать проголосованный закон.

Верховная Рада принимала изменения по специальной процедуре. Это означает, что голосовались только те 13 поправок, которые одобрены профильным комитетом. Остальные не объявлялись, что означало их автоматическое отклонение. Об этом каждый раз перед голосованием объявлял спикер Стефанчук, сообщает Intefax-Украина.

Статьи пятая, седьмая и девятая содержали неточности, пропущенные во время сентябрьского голосования. В частности, внесены дополнения по поводу СНБО: Совет уполномочен и определять, кто является олигархом, и исключать его из соответствующего реестра.

Юридическая коллизия по подписанию закона появилась после отставки Дмитрия Разумкова. Экс-спикер ушел с поста тогда, когда закон еще не был им подписан. Он настаивал, что резолюция должна стоять именно его в соответствии с решением Конституционного суда. Однако сегодняшнее голосование депутатов означает: Руслан Стефанчук, новый глава Верховной Рады, поставит свою подпись под антиолигархическим законом. Соответствующее предложение по этому поводу внес Александр Корниенко, первый вице-спикер ВР (с 19 октября 2021 г.), член партии "Слуга народа".

Напомним, что законопроект №5599 проголосован 23 сентября 2021 г. Он был принят одновременно во втором чтении и в целом. В результате того же дня депутаты заметили коллизии в формулировках документа. Ярослав Железняк, глава фракции "Голос", обратил внимание коллег-парламентариев на противоречие в трех правках. Правки касались процедуры отнесения гражданина к списку олигархов: в одной статье говорилось, что этим занимается глава НАПК, в другой – СНБО. Кроме того, предложения подавались разными ведомствами.

Издание "Комментарии" опубликовало информацию об очередном решении ВР относительно Алексея Резникова, с которым можно ознакомиться по ссылке.

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