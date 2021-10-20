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Закачалось кресло главы Нацбанка - инсайдерская информация от трех источников

Председатель Нацбанка, вероятно, может быть освобожден парламентом после обращения Президента - информация из окружения Зеленского

сегодня, 12:18
Автор:

Елена Бурдейная

Кирилл Шевченко, Глава Нацбанка, предположительно, вскоре будет освобожден от должности, сообщает агентство "УНИАН".

Закачалось кресло главы Нацбанка - инсайдерская информация от трех источников

Здание НБУ - фото Википедии

Информация появилась в издании Bloomberg, которое ссылается на трех инсайдеров из окружения Президента Украины. Деятельность главы Нацбанка вызывает недовольство у руководства страны: он не смог наладить отношения с топ-менеджментом НБУ, несколько человек в июле объявили об отставке, что обеспокоило партнеров Украины из Международного валютного фонда.

Вопрос об увольнении Главы Национального банка может быть решен голосованием в Верховной Раде, где политическая сила "Слуга народа" имеет большинство. Президент перед этим должен подать в Парламент обращение, обосновывающее это решение. Источники Bloomberg предполагают, что перед началом этой процедуры планируется сначала найти замену Шевченку, чем сейчас и занимается Андрей Ермак, глава Офиса президента.

Офис президента отвергает предположения о замене Кирилла Шевченка, но информирует, что как только будет соответствующее решение, об этом всех сообщат официально. В руководстве Нацбанка на обращение зарубежного информагентства ответили, что продолжается обычный рабочий процесс, решаются важные задачи.

Кирилл Шевченко стал Главой Национального банка Украины 16 июля 2020 г. До этого он был председателем правления государственного АБ "Укргазбанк", который длительное время занимает девятое место в рейтинге устойчивости банков. Через год после назначения в Нацбанке освободилось несколько руководителей ключевых департаментов: лицензирования, сопровождения кредитов, финансовой стабильности, — а также Дмитрий Сологуб, заместитель председателя НБУ. Тогда также звучали предположения об угрозе отставки нынешнего главы главного банка страны.

О спецоперации по Нацбанком в начале оккупации Крыма издание "Комментарии" информировало своих читателей раньше.



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Источник: https://www.unian.ua/economics/finance/zelenskiy-planuye-zvilniti-golovu-nacbanku-bloomberg-novini-ukrajina-11580859.html
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