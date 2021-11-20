Загородний: в Украине уже возводили «стену» с РФ, кроме пустой траты средств ни к чему это не привело

Партия "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь!" разработала законопроект, который поможет минимизировать цену на газ. Но "слуги народа" блокируют вынесение законопроектов оппозиции в сессионный зал, при этом подают на рассмотрение парламента те законопроекты, которые выгодны им, а не Украине и украинцам. Как передает издание "Комментарии", об этом в интервью каналу "Первый независимый" в кулуарах Верховной Рады заявил нардеп "ОПЗЖ" Юрий Загородний.

Юрий Загородний. Фото: из открытых источников

Парламентарий подчеркнул, что на "Большое строительство" из государственного бюджета было выделено 2,5 млрд грн, и это при том, что в стране выросли цены на основные продукты питания.

"Нужно говорить о том, как снизить цены на продукты питания, потому что власть доруководилась, что снова подорожает хлеб на 20%. Об этом нужно говорить, рассказывать правду, а Верховная Рада должна находить средства, чтобы минимизировать рост цен. Также на 20‒30% выросла стоимость борщового набора, потому что все продукты подорожали. На 51% подорожал сахар, об этом тоже нужно говорить, а власти все умалчивают", – сказал Загородний.

Нардеп убежден, что парламент должен заниматься в первую очередь вопросами экономической безопасности и повышения благосостояния граждан, но президентская политсила блокирует соответствующие законопроекты.

"Это вопросы, которые облегчили бы жизнь граждан. И вопрос минимизации цены на газ. Наша политическая сила разработала такой законопроект, но "слуги народа" на согласительном совете блокируют вынесение подобных законопроектов в сессионный зал. Вообще, Верховная Рада должна набраться мужества и провести в своих стенах дискуссии относительно изменения экономического курса страны. Сейчас этот курс ведет к потере суверенитета Украины и закреплению бедности в нашей стране", – подчеркнул Юрий Загородний.

Политик напомнил, что в истории Украины уже было возведение так называемой стены, и ни к чему, кроме пустой траты бюджетных средств, это не привело.

"Строительство "стены" не поможет, не нужно на нее выделять средства. Уже был случай в истории Украины, когда выделяли средства на "стену" на границе с Россией ‒ в результате "стены" нет, денег нет, и на этом все закончилось. Это второй такой проект действующей власти, деньги разойдутся неизвестно куда. Не "стену" нужно строить, а менять внешнеэкономический курс, восстанавливать дружественные отношения с РФ и Республикой Беларусь, являющимися главными нашими европейскими экономическими партнерами", – констатировал Юрий Загородний.

Читайте также мнение Юрия Загороднего на портале "Комментарии" — власть делает все, чтобы устранить с политической арены Медведчука.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!