Власть делает все, чтобы устранить с политической арены Медведчука, который знает, как принести мир ‒ Загородний

Прошло уже больше девяти месяцев с того момента, как украинская власть начала преследования против независимых средств массовой информации и оппозиционных политиков, в частности против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука. Но санкции ввели, а обещанные властью улучшения так и не наступили. Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний.

Юрий Загородний - фото: Прямий

"Уже пошел 10-й месяц, как власть, нарушая статьи 1, 15, 34, 106, 107 Конституции Украины, без суда и следствия закрыла три независимых рейтинговых телеканала – ZIK, NewsOne и "112 Украина". Этим решением власти начали наступать на свободу слова и внесудебную расправу над оппозицией. Почти каждое СМИ подвергалось притеснениям и угрозам. И только два телеканала, как оказалось, не ощущают давления: это карманный канал "ДОМ", ставший форпостом пропаганды Офиса Президента, и известный канал одного олигарха, которого Зеленский таковым не считает, всячески оберегая от санкций", ‒ отметил парламентарий.

Также Загородний напомнил, что санкции против Виктора Медведчука были введены как раз в тот момент, когда рейтинги "Оппозиционной платформы ‒ За жизнь" стали стремительно расти.

"Противозаконным, антиконституционным способом власть ввела санкции против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, потому что в январе этого года "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" опережала партию "Слуга народа" на 9,5%. Потому что у ОПЗЖ есть четкие, а главное ‒ реальные решения, как остановить конфликт на Донбассе, уменьшить тарифы, восстановить экономику, обеспечить население вакциной собственного производства, повысить благосостояние граждан. Именно поэтому власти делают все, чтобы устранить с политической арены Виктора Медведчука", ‒ уверен нардеп.

Как отметил Загородний, власть уверяла украинцев, что санкции вводятся в интересах страны, но спустя девять месяцев ничего не изменилось и не может измениться, потому что это делалось не в интересах народа, а в интересах Зеленского и Офиса Президента.

"Народ уверяли – после санкций все в стране изменится к лучшему. Прошло девять месяцев. Сфабрикованные Бакановым и Венедиктовой дела разваливаются на ходу. Но стали ли за это время лучше жить рядовые граждане? Дорогие украинцы, ответьте только на несколько вопросов: подешевели ли газ, бензин и дизтопливо? Нет, они катастрофически выросли в цене. Уменьшились ли цены, тарифы? Стали ли вы жить лучше? Думаю, каждый сам ответит на этот вопрос, открыв холодильник. Как видим, дешевый газ, электричество и горючее существуют только в воображении Зеленского и его слуг. Так же как гречка по 12 грн и мясо по 50", — сказал Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что все действия власти направлены только на одно ‒ сосредоточить власть в руках президента.

"Недавно мы услышали очередное заявление Данилова о жесткой президентской республике. Я объясню, что это значит. Зеленский, ставший лидером антирейтинга среди украинских политиков (его работой недовольны 65% украинцев), мечтает установить в Украине офисно-президентскую форму правления, где больше не будет разделения на исполнительную и законодательную власть. Где вместо судебной власти будет СНБО, не будет четвертой власти – независимых медиа", ‒ заявил Загородний.

Он убежден, что пришло время украинцам признать: они ошиблись в Зеленском.

"Украинцы, все те, кто, как и я, голосовал за действующую власть, должны признать, что мы ошиблись", ‒ констатировал народный депутат.

И добавил, что 71% украинцев считают: Украина развивается в неправильном направлении.





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