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Станислав Молчанов
Лидеры ведущих государств, в том числе США и стран "нормандской четверки", говорят сегодня о том, что только прямые переговоры между президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом России Владимиром Путиным с участием представителей Донбасса могут окончательно прекратить вооруженный конфликт на Востоке Украины. А выполнение Минских соглашений должно стать основой мирного урегулирования. Это то, что четко выписано в мирном плане, разработанном на основе Минских соглашений лидером "ОПЗЖ" Виктором Медведчуком. Как передает портал "Комментарии", об этом заявил нардеп Юрий Загородний в эфире телеканала "UkrLive".
Донбасс. Фото: из открытых источников
Парламентарий подчеркнул, что, к сожалению, Украина утратила свою субъектность на международной арене, и свидетельство тому – переговоры между президентами США и РФ об Украине, но без Украины.
Помимо этого, он отметил: и глава Белого дома Джо Байден, и российский лидер Владимир Путин подтвердили, что решать проблему Донбасса необходимо только мирным путем. Но украинская власть, по мнению Юрия Загороднего, своими действиями демонстрирует, что намеренно затягивает установление мира и возвращение Донбасса в Украину, а Украины на Донбасс.
Также нардеп обратил внимание на то, что европейские партнеры отмечают недопустимость нарушения конституционных прав и свобод украинских граждан и наступления на свободы слову, которые имеют место в Украине.
Также он сказал, что имела место рекомендация: отменить эти санкции.
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