Зачем Ермаку в пять раз больше советников, чем Зеленскому: эксперты дали ответ

Комитет избирателей Украины сообщил, что у главы Офиса президента Андрея Ермака – в 5 раз больше советников (19), чему у президента Украины Владимира Зеленского (4). По мнению главы КИУ Алексея Кошеля, институт советников президента фактически разрушен, о чём, в частности, говорит отсутствие информации о проведении заседаний группами советников главы государства. "Комментарии" узнали у экспертов, действительно ли вокруг Зеленского создают некий вакуум, если да – чем это чревато. Фото из открытых источников

"Для Ермака сегодня крайне важно продемонстрировать, что глава ОП — важная, чуть ли не незаменимая должность"

Политолог Максим Джигун считает, что ситуация у Зеленского и Ермака с точки зрения должностей — абсолютно разные. Он напоминает, что президент — это легитимный институт, признанный обществом. У него есть поддержка, его выбрали избиратели. А вот глава ОП — не институционализированная должность, которая не имеет под собой достаточно прочных правовых обоснований. И может быстро измениться (как по части персоналий, так и по части полномочий) — при тех или иных обстоятельствах.

"Потому для Ермака сегодня крайне важно продемонстрировать, что глава ОП — важная, чуть ли не незаменимая должность. Мол, именно он и его команда нарабатывают государственные решения, которые будет воплощать в жизнь президент. Потому Ермак и окружает себя советниками, создает новые посты и иллюзию, что работает круглосуточно, – поясняет политолог. – Чтобы у Зеленского было меньше мыслей о том, что нужно менять руководителя ОП".

По мнению Максима Джигуна, у президента тоже хватает советников, просто о некоторых мы не знаем. К тому же, отмечает эксперт, количество советников – не залог успеха. Ведь даже отличными советами далеко не все умеют пользоваться.

"Вспомним историю Порошенко. В 2017 году у него было 2 штатных советника и с десяток внештатных. Но это точно — не показатель результативности или нерезультативности работы, – подчеркивает политолог. – Ну, а большое количество советников у Ермака может говорить еще и о его желании "продать" Зеленскому (который крайне остро реагирует на критику) позитив. Спокойствие. Хорошие новости. Создать некую информационную безопасность. Так некогда Порошенко создали "теплую ванну". Чем кончилось – мы знаем… Тем самым Ермак действует, прежде всего, в личных интересах. Его задача — удержаться на посту и не попасть в зону риска увольнения".

"Нехватка "дополнительных" каналов коммуникации и получения "острой" информации стала важнейшим фактором "кассетного скандала" вокруг позднего Леонида Кучмы"

Политический социолог Алексей Полтораков напоминает, что команда советников, как и любая подобная относительно независимая консультативная структура, является, прежде всего, своеобразным инструментом, которым необходимо желать и уметь эффективно пользоваться.

"В силу этого, проблема президентского "советничества" отнюдь не сводится к ее инстуционализации и, тем более, не измеряется простым количеством, – отмечает эксперт. – Это же справедливо и для проведения заседаний, в т.ч. в формате СНБО – тоже, кстати, коллективным органом "консультационно-координационного" характера под фактическим руководством секретаря СНБО – как, по сути, "первого среди равных" советников президента. Для хорошего, "качественного" советника важны, прежде всего, два ключевых обстоятельства – "доступ к телу", а также производная возможность оперативно доносить максимально объективную и необходимую (хотя и не всегда приятную) информацию и аналитику для принятия серьезных решений".

Алексей Полтораков подчеркивает, что именно нехватка "дополнительных" каналов коммуникации и получения "острой" информации стала важнейшим фактором "кассетного скандала" вокруг позднего Леонида Кучмы.

"Иными словами, если вокруг какого-либо президента (будь то уже упомянутый Кучма, или, скажем, Янукович) создается определенный "информационный вакуум" (или, что еще хуже, команда играющих свою игру "советников") – то в этом виновато, прежде всего, само "первое лицо". Формировать свою команду по принципу "личной верности" и оценивать ее эффективность в терминах "медиа-рейтингов" – отнюдь не самый лучший принцип кадрового менеджмента", — уверен эксперт.

Вместе с тем, отмечает Алексей Полтораков, наличие в околопрезидентской орбите таких действительно мощных, "могучих" фигур как, скажем, "патриарх национальной безопасности" Владимир Горбулин – с одной стороны, или глава МВД Арсен Аваков (хотя и с учетом его несколько демонизированной одиозности) – с другой, во многом косвенно компенсирует общую проблему института "советников президента".

"Но ключевой, подспудный вопрос остается – даже если президент теоретически "слушает", то "слышит" ли он практически?" — резюмирует эксперт.

Как сообщалось, Украина отметила День местного самоуправления. Названы итоги этого года.

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